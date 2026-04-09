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Appuntamento

“Oltre il Pnrr, per dare stabilità al lavoro edile in Liguria”: il convegno Filca Cisl a Palazzo San Giorgio

Tafaria: "Vogliamo rilanciare il settore edile nella nostra regione, puntando non solo sulle infrastrutture, ma anche sulla rigenerazione urbana, l’edilizia green e la prevenzione del dissesto idrogeologico”

filca cisl

Genova. “Oltre il Pnrr, per dare stabilità al lavoro edile in Liguria” è il titolo del convegno organizzato dalla Filca, la federazione degli edili della Cisl Liguria, in programma venerdì 10 aprile a partire dalle 9 a Palazzo San Giorgio a Genova.

La giornata si aprirà con l’intervento di Luca Maestriperi (Segretario generale Cisl Liguria), seguito dalla relazione di Andrea Tafaria (Segretario generale Filca Cisl Liguria), che sottolinea: “Vogliamo rilanciare il settore edile nella nostra regione, puntando non solo sulle infrastrutture, ma anche sulla rigenerazione urbana, l’edilizia green e la prevenzione del dissesto idrogeologico”.

Il primo panel sarà dedicato alle infrastrutture strategiche per la regione, con interventi di Carlo De Simone (Sub-commissario Ricostruzione Genova – Diga e Tunnel sub-portuale), Giacomo Giampedrone (Assessore alle Infrastrutture Regione Liguria), Enio Marino (Presidente ANCE Liguria), Alessandro Terrile (Vicesindaco Comune di Genova) e Marco Vaccari (Direzione Opere Speciali ADSP Mar Ligure Occidentale), che approfondiranno i principali progetti in corso nella regione.

A seguire, Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) offrirà una panoramica sulle politiche nazionali in materia di infrastrutture, mentre l’architetto Stefano Boeri (Fondatore Stefano Boeri Architetti) interverrà con un focus sulle prospettive di rigenerazione urbana.

Il secondo panel sarà dedicato a rigenerazione urbana, edilizia green e lotta al dissesto idrogeologico, con contributi di Brando Benifei (Europarlamentare) e Giovanni Crosetto (Europarlamentare), Enrico Dassori (Presidente nazionale Assobeton), Federico Delfino (Rettore Università di Genova), Luca Ferraris (Presidente Fondazione CIMA) e Marco Scajola (Assessore alla Rigenerazione Urbana e Edilizia Regione Liguria).

I lavori si concluderanno con la relazione di Ottavio De Luca (Segretario generale Filca Cisl Nazionale), che traccerà le conclusioni del dibattito, evidenziando le prospettive di crescita e rilancio del settore edilizio in Liguria e nel Paese.

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