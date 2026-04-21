“Oltre la Gronda”, Linea Condivisa rilancia il confronto su mobilità e infrastrutture

Genova. Si è svolta questa mattina, presso la sede di via Fieschi, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Oltre la Gronda – nodi critici e possibili soluzioni per Genova”, promossa da Linea Condivisa e in programma domani, mercoledì 22 aprile alle ore 17:30 presso Bi.Bi. Service (via XX Settembre 41/3p).

Un appuntamento aperto alla cittadinanza e al confronto pubblico, con l’obiettivo di approfondire il tema delle infrastrutture e della mobilità genovese, superando una contrapposizione che negli anni si è dimostrata insufficiente a dare risposte concrete.

“Negli ultimi mesi – dichiara Gianni Pastorino, consigliere regionale e rappresentante di Linea Condivisa – abbiamo assistito all’ennesima evoluzione del progetto della Gronda: tracciati che cambiano, ipotesi che si rincorrono, costi che aumentano. È un quadro che evidenzia una difficoltà nel definire una soluzione stabile e credibile per il nostro territorio.

Per questo – prosegue Pastorino – è necessario uscire da una discussione semplificata. Genova ha bisogno di affrontare seriamente i propri nodi infrastrutturali, mettendo al centro interventi utili, sostenibili e realmente efficaci per la mobilità cittadina e per il sistema portuale”.

“L’iniziativa di domani nasce con l’idea di aprire un confronto vero – aggiunge Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa – non solo sulle criticità, ma sulle possibili soluzioni. Crediamo che serva una visione complessiva capace di tenere insieme sviluppo, sostenibilità e qualità della vita, senza scorciatoie e senza slogan”.

“Dal punto di vista tecnico – sottolinea Mauro Solari, gruppo ambiente di Linea Condivisa – è fondamentale riportare la discussione su dati e obiettivi concreti. Oggi il rischio è quello di inseguire soluzioni parziali che non incidono realmente sul traffico cittadino. Occorre invece intervenire in modo mirato, con opere che migliorino davvero i collegamenti tra porto, città e rete autostradale, riducendo l’impatto sul territorio e aumentando l’efficacia complessiva del sistema”.

L’incontro di mercoledì vedrà la partecipazione di tecnici ed esperti del settore e sarà seguito da uno spazio dedicato alle domande e al confronto diretto con il pubblico.