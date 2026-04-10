“Un centro di medicina dello sport nel nuovo stadio Ferraris”, la proposta di Linea Condivisa per evitare “una cattedrale nel deserto”

Genova. “La riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris è un passaggio necessario e condivisibile, come avuto modo di ribadire in commissione e in sinergia con l’impostazione data dall’amministrazione. Ma pensare che basti un intervento architettonico per risolvere i problemi sarebbe un errore”.

Questo il commento sul progetto di rifacimento dello storico stadio di Marassi rilanciato dal consigliere regionale e rappresentante di Linea Condivisa Gianni Pastorino e Filippo Bruzzone, consigliere comunale e rappresentante di Linea Condivisa. Un commento che racchiude una proposta precisa e controcorrente: “Da troppo tempo lo stadio è stato vissuto come una ‘cattedrale nel deserto’: utilizzato solo nei giorni di partita e spesso percepito dai residenti come fonte di disagi, senza una reale integrazione con il territorio. Per questo serve un cambio di impostazione. La nostra proposta è chiara – scrivono in una nota congiunta – affiancare al progetto di riqualificazione la realizzazione di un centro pubblico specializzato nella medicina dello sport all’interno del Ferraris. Un presidio con una funzione concreta e continuativa. Un centro capace di diventare punto di riferimento per tutte le discipline sportive, non solo professionistiche ma anche amatoriali, in grado di promuovere la salute attraverso lo sport e diffondere corretti stili di vita“.

“L’obiettivo è trasformare lo stadio in uno spazio vivo dove sport, cultura, commercio e servizi devono convivere, ma con un elemento in più: una presenza pubblica forte, capace di dare senso e continuità all’utilizzo dell’impianto – sottolineano i consiglieri – Un presidio sanitario di questo tipo, integrato con il servizio sanitario pubblico, permetterebbe di accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita, promuovendo una pratica sportiva sicura e accessibile, adeguata alle diverse età e condizioni – concludono Pastorino e Bruzzone – Serve un impegno chiaro tra Comune e Regione per valorizzare uno spazio pubblico strategico. Lo sport non può essere solo spettacolo o business, ma deve diventare uno strumento di salute, inclusione e qualità della vita. Ci mettiamo a disposizione nelle sedi istituzionali per raggiungere questo importante obiettivo. Questa è dunque la sfida: trasformare lo stadio da luogo episodico a presidio stabile per la città”.