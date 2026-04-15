Nottata di lavoro per i vigili del fuoco: due gli interventi

Genova. Una nottata di lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti ieri sera a Torriglia attorno alle 21 per un incendio di un capannone in località Striola.

All’interno un bobcat e diverse balle di fieno. L’intervento, effettuato con autobotte e veicolo di autoprotezione, si è concluso a notte inoltrata. Tutte da accertare le cause del rogo che non ha coinvolto altre aree limitrofe.

I pompieri sono intervenuti anche in piazza Piccapietra a Genova attorno alle 22.40 chiamati dagli abitanti perché insospettiti da un fitto fumo nella zona.

Si trattava dell’incendio di una canna fumaria di una pizzeria. La squadra è intervenuta con l’autoscala per raffreddare il tubo. L’intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte.

(foto d’archivio)