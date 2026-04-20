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Nodo ferroviario, guasto al mezzo con le autorità a bordo: salta il sopralluogo con la stampa

Giornalisti e operatori in attesa a Brignole, ma l'appuntamento è stato cancellato per un problema tecnico al veicolo di WeBuild. A bordo c'erano anche Rixi e il numero uno di Rfi

Generico aprile 2026

Genova. Doveva essere un sopralluogo per fare il punto sui lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Genova. Ma il mezzo d’opera che stava per portare le autorità a Brignole, passando sui nuovi binari del sestuplicamento, si sarebbe guastato proprio sul più bello. E l’appuntamento è saltato senza troppe spiegazioni, lasciando a mani vuote giornalisti e cameraman schierati da quasi un’ora in banchina.

A bordo del carrello rimasto bloccato nei sotterranei di Principe, un veicolo messo a disposizione da WeBuild, c’erano il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, il commissario straordinario Calogero Mauceri, la sindaca Silvia Salis, il consigliere regionale Matteo Campora, l’amministratore delegato di Rfi Aldo Isi e il direttore Engineriing& Operations Vincenzo Macello insieme al responsabile Operation Rail Italia di Webuild Nicola Meistro.

nodo ferroviario brignole treni

Il mezzo, dopo il breve viaggio comunque precluso a fotografi e operatori per ragioni di spazio, avrebbe dovuto sbucare dalla nuova galleria artificiale sul lato di via Montesano per poi fermarsi accanto alla banchina che servirà sia ai treni della metropolitana sia a quelli di Trenitalia in servizio sul nodo genovese. Ma la traversata non è mai iniziata perché, secondo quanto riportato dallo staff di Rfi, sarebbe sopraggiunto un problema tecnico. E così è stato riferito che il sopralluogo non ci sarebbe stato. Nel frattempo nessuna delle autorità, fatte uscire subito in sicurezza, ha ritenuto di presentarsi ai cronisti per fornire almeno qualche aggiornamento sull’andamento dei lavori.

Dalle poche informazioni che è stato possibile raccogliere durante la (vana) attesa, risulta che i nuovi binari tra Principe e Brignole saranno interamente attrezzati e percorribili da settembre 2026. A quel punto, grazie anche al quadruplicamento Voltri-Sampierdarena già in funzione, i treni locali avranno una “corsia” dedicata completamente separata dal traffico a lunga percorrenza.

Al di là dei tempi per l’infrastruttura, il vero tema sarà poi l’effettivo potenziamento del servizio. Col nuovo orario sono già stati rinforzati i collegamenti Savona-Sestri Levante nei giorni festivi e prefestivi. Per il resto l’assessore Marco Scajola, rispondendo a febbraio in consiglio regionale, aveva citatoun accordo Regione-Trenitalia per un’integrazione al contratto di servizio” e aveva assicurato: “Non ci faremo trovare impreparati”.

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