Doula della morte, Socrem invita Nicole Kidman a partecipare ai corsi a Genova (anche da remoto)

Genova. Nei giorni scorsi Nicole Kidman, la celebre attrice hollywoodiana, ha espresso l’intenzione di offrire sollievo ai malati terminali e ha annunciato di voler diventare una doula della morte. Lo ha fatto durante un panel all’Università di San Francisco, spiegando che l’idea le è venuta dopo la scomparsa della madre nel 2024. “Mia madre era sola prima di morire – ha spiegato Kidman – e la famiglia ha potuto fare qualcosa solo fino ad un certo punto. Tra me e mia sorella abbiamo tanti figli (rispettivamente 4 e 6, ndr) e poi ci sono le nostre carriere, il lavoro ma volevamo lo stesso prenderci cura di lei perché mio padre non è più con noi. È così che mi sono detta quanto sia importante che esistano persone in questo mondo in grado semplicemente di offrire conforto e assistenza. Questa consapevolezza è parte della mia crescita e ciò che sto imparando a fare”.

La notizia, ripresa da tutte le agenzie di stampa, ha convinto Socrem Genova e l’Ordine dei Medici di Genova, ha inviare una lettera all’attrice che oggi ha 58 anni: “Noi siamo i primi in Italia ad avere avviato un corso formativo proprio per la ficura dell’accompagnatrice o accompagnatore per la fase terminale della vita. Questa figura si chiama doula e siamo rimasti davvero colpiti che Nicole Kidman abbia parlato di questo tema e abbia confermato come persona del valore di questa professionalità. Così abbiamo deciso di inviarle una lettera attraverso i suoi canali social e i suoi referenti in Italia. Invitandola a partecipare anche da remoto naturalmente ai nostri corsi. I nostri corsi doula sono basati su un’alta preparazione e docenti molto seri. Ma sono aperti a tutti, non solo a chi vuole fare della doula una professione” – dice Ivano Malcotti, presidente di Socrem Genova, che ha firmato la lettera a Kidman insieme a Rosagemma Ciliberti professore Associato di Bioetica Università degli Studi di Genova e vicepresidente SoCrem Genova, e ad Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova.

Ecco i passaggi più rilevanti della missiva. “Sarebbe per noi un grande onore — in occasione della prossima edizione del corso, che prenderà avvio nel mese di ottobre — poterla accogliere, anche mediante un breve collegamento da remoto, per una Sua testimonianza. La sua presenza rappresenterebbe per noi un riconoscimento di grande valore e, al tempo stesso, potrebbe costituire l’occasione per riconoscerle — anche in forma simbolica — il ruolo di testimone d’onore di una sensibilità culturale emergente verso i temi del fine vita e della cura delle persone più vulnerabili. In questo contesto, anche l’Ordine dei Medici di Genova desidera esprimerle il proprio apprezzamento, riconoscendo il valore del Suo impegno nel dare visibilità a queste forme di accompagnamento che, pur non essendo sanitarie, si rivelano sempre più preziose nel sostenere una cultura del prendersi cura lungo l’intero percorso della vita. Riteniamo che una voce come la Sua possa offrire un contributo prezioso nel favorire una maggiore sensibilità culturale verso questi temi, aiutando ad avvicinare non solo il pubblico più ampio, ma anche coloro che operano nei contesti di cura, nella direzione di una presenza sempre più capace non solo di curare, ma di prendersi cura. Desideriamo inoltre condividere con Lei in allegato un articolo scientifico e un volume dedicati al tema della Doula nel fine vita, quest’ultimo al momento disponibile in lingua italiana. Saremo lieti, qualora lo desiderasse, di inviarLe una copia del volume in formato cartaceo al recapito che vorrà cortesemente indicarci. Una doula della morte è una figura professionale che offre supporto emotivo, spirituale e pratico a persone in punto di morte e alle loro famiglie”.

Foto presa dal profilo Facebook di Nicole Kidman