Nave Italia torna a Genova: il 25 Aprile visite gratuite al brigantino più bello del mondo

Genova. La Nave Italia torna a Genova e attracca per un giorno al Porto Antico, consentendo per qualche ora le visite da parte degli appassionati.

Il brigantino a vela “più bello del mondo”, che con i suoi 61 metri di lunghezza e i suoi 1300 metri quadri di superficie velica è anche uno dei più grandi, sabato 25 aprile sarà ormeggiato di fronte ai Magazzini del Cotone e potrà essere visitato dalle 15 alle 18:30.

Sarà possibile salire a bordo ed esplorare gli spazi della nave, passeggiare sul ponte e farsi raccontare cosa succede a bordo. Le visite sono gratuite.

La campagna 2026 di Nave Italia è partita il 20 aprile dalla Spezia: a sistemare per primi gli zaini negli armadietti le ragazze e i ragazzi dell’IPSEOA “G. Pastore” di Gattinara, che scenderanno a Genova.