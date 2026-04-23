  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ritorno

Nave Italia torna a Genova: il 25 Aprile visite gratuite al brigantino più bello del mondo

Sarà possibile salire a bordo ed esplorare gli spazi della nave, passeggiare sul ponte e farsi raccontare cosa succede a bordo

nave italia

Genova. La Nave Italia torna a Genova e attracca per un giorno al Porto Antico, consentendo per qualche ora le visite da parte degli appassionati.

Il brigantino a vela “più bello del mondo”, che con i suoi 61 metri di lunghezza e i suoi 1300 metri quadri di superficie velica è  anche uno dei più grandi, sabato 25 aprile sarà ormeggiato di fronte ai Magazzini del Cotone e potrà essere visitato dalle 15 alle 18:30.

Sarà possibile salire a bordo ed esplorare gli spazi della nave, passeggiare sul ponte e farsi raccontare cosa succede a bordo. Le visite sono gratuite.

La campagna 2026 di Nave Italia è partita il 20 aprile dalla Spezia: a sistemare per primi gli zaini negli armadietti le ragazze e i ragazzi dell’IPSEOA “G. Pastore” di Gattinara, che scenderanno a Genova.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.