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Idea

Nasce il Centro Studi Don Gallo: “Memoria e impegno”. Il progetto della Comunità di San Benedetto

Il progetto per conservare e condividere il suo pensiero portato avanti in collaborazione con il laboratorio di Sociologia Visuale dell'Università di Genova

don gallo

Genova. La Comunità di San Benedetto al Porto, che “raccoglie in eredità, per esplicita volontà di Don Andrea Gallo, la sua opera, il suo pensiero e il suo impegno sociale e politico”, annuncia la nascita del Centro Studi Don Gallo, realizzato in collaborazione con il Laboratorio di Sociologia Visuale dell’Università di Genova.

Il Centro Studi nasce con un obiettivo chiaro: custodire e al tempo stesso rendere vivo, accessibile e attuale il pensiero di Don Gallo, affinché non resti memoria statica, ma continui a interrogare il presente e a generare pratiche di giustizia sociale, inclusione e partecipazione. Fulcro delle attività del Centro è l’Archivio Storico Don Gallo, patrimonio custodito dalla Comunità, che raccoglie scritti, appunti, omelie, materiali audiovisivi e testimonianze di una vita animata dalla vicinanza alle cause dei più fragili. Attraverso il Centro Studi, questo patrimonio verrà progressivamente ampliato, approfondito, studiato e diffuso, diventando strumento di conoscenza, formazione e trasformazione sociale.

“Quando accediamo all’Archivio Storico e ci confrontiamo con i contenuti che Don Gallo ci ha lasciato, siamo sempre storditi dal grado di umanità, attualità e profondità analitica che ritroviamo – sottolinea Marco Malfatto, presidente della Comunità – il suo pensiero quando si rivolge a temi come la pace, l’inclusione, la salvaguardia dei diritti, potrebbe essere scritto oggi, non perché generalizzato, ma al contrario perché puntuale, intelligente, in grado di cogliere ombre, sfumature e potenzialità nelle vicende umane, storiche e politiche. In virtù di questo profondo attualismo, con il Centro Studi vogliamo condividere i contenuti che abbiamo l’onore di conservare e renderli vivi e presenti”.

Il Centro Studi, conclude la sua con ricordando che “rappresenta inoltre l’unico riferimento ufficiale per la diffusione di contenuti, iniziative e comunicazioni legate alla figura di Don Gallo e all’attività della Comunità”.

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