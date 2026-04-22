Nasce Firmamento Technologies: giovani universitari genovesi lanciano progetti innovativi

Genova. Fare di Genova e della Liguria il centro di gravità di un’infrastruttura tecnologica che colleghi i principali atenei nazionali ed europei trattenendo i cervelli sul territorio e offrendo prospettive concrete di crescita. Questo l’obiettivo dell’iniziativa realizzata da giovani talenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Genova, con la collaborazione della Camera di Commercio, che si è tenuta ieri sera a Palazzo della Borsa dal titolo “Humans keep purpose. Deep-Tech Showcase”.

Davanti al vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, all’assessore allo sviluppo economico della Regione Alessio Piana, alla deputata Ilaria Cavo, al presidente e segretario generale della Camera di Commercio Luigi Attanasio e Maurizio Caviglia, nonché, in collegamento da remoto, al rettore Federico Delfino e all’europarlamentare Brando Benifei, oltre 150 giovani talenti, hanno presentato le attività di DOPE Hubs (www.dopehubs.com), laboratorio non profit dell’Università di Genova, in cui teoria e applicazioni pratiche procedono di pari passo, valorizzando le capacità umane di leadership e di visione, ancora più importanti nel pieno della rivoluzione culturale dell’intelligenza artificiale che ci contraddistingue.

Per trasformare l’eccellenza scientifica già consolidata in veri e propri asset industriali, DOPE Hubs ha presentato nel corso dell’evento il suo nuovo braccio operativo industriale: Firmamento Technologies, la cooperativa che permetterà soci di concentrarsi sul lavoro di innovazione facendosi carico della burocrazia e del rischio di impresa.

“In un mondo in cui la competizione tecnologica si fa sempre più intensa – ha commentato il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio – territori come il nostro sono chiamati a una scelta: subire il cambiamento o guidarlo. Genova e la Liguria hanno tutte le caratteristiche per attrarre e trattenere talenti, ma devono creare connessioni solide tra università, giovani e sistema produttivo. È quello che ha fatto DOPE HUBS, un gruppo di giovani che nasce dall’università, valorizza il capitale umano e crea le condizioni affinché la ricerca esca dai laboratori e diventi una leva concreta di sviluppo economico e sociale. Qui i giovani trasformano il sapere in soluzioni applicate, riducendo la distanza tra università e industria, e con Firmamento Technologies diventano protagonisti della creazione d’impresa senza rinunciare alla propria vocazione scientifica”.

La ricerca condotta dai giovani ricercatori ha portato finora al lancio di 12 progetti tecnologici ad alto impatto sociale e scientifico nei campi applicativi dell’aerospazio, della salute, dell’AI e della cybersecurity, oltre che della robotica e dell’ottimizzazione dei processi interni. Si passa da strumenti di soccorso in condizioni estreme all’agricoltura di precisione, dallo sviluppo della robotica per applicazioni umanoidi utili alle simulazioni cliniche predittive sino alla difesa più evoluta contro minacce sui dati e sulle comunicazioni in una grande varietà di applicazioni.

Tra le soluzioni tecnologiche prodotte da Firmamento Technologies, un motore di verifica avanzato chiamato VETO (Validazione Epistemica su Scala), uno pseudo-satellite a propulsione solare ed elettrica che offre monitoraggio ambientale in tempo reale in caso di incendi e calamità naturali, denominato H.A.L.E. (Infrastruttura Stratosferica) e un sistema si intelligenza artificiale che autonomizza flussi aziendali complessi (come management e coordinamento) chiamato TIRO (Agentic OS).

Ognuna di queste innovazioni pone sfide inedite in settori chiave dell’economia, rendendo evidente il ruolo primario della ricerca e dell’innovazione che parte da Genova e dalla Liguria e vuole diventare globale.