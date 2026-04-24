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Iniziativa

“Il mio racconto sui muri”: al Cep un murale come strumento di inclusione

Il progetto è promosso dal Circolo Arci Pianacci del Cep e coinvolge alcuni ragazzi seguiti da centri per minori non accompagnati

Generico aprile 2026

Genova. Raccontare la propria esperienza personale e di vita attraverso l’arte, cercando di esprimere sentimenti ed emozioni con i colori e le immagini. Si chiama “Il mio racconto sui muri” il progetto promosso dal Circolo Arci Pianacci del Cep che coinvolge alcuni ragazzi seguiti da centri per minori non accompagnati.

Il progetto fa parte del progetto regionale BIP (Benessere, Inclusione, Partecipazione per l’adolescenza in Liguria, per la fascia 12-18 anni), e consiste nella progettazione e realizzazione di un murale partecipato con il coinvolgimento di alcuni minori seguiti dalla Cooperativa L’Ancora.

I ragazzi si sono già incontrati per raccontare le loro esperienze e provare a trasformarle in una visione artistica. La fase successiva prevede l’apprendimento della parte tecnica e l’individuazione di un murale collettivo da realizzare presso il circolo Pianacci.

All’iniziativa collaborano gli operatori dei centri, educatori e diplomati all’Accademia Ligustica delle Belle Arti, il cui compito sarà quello di aiutare i ragazzi nella “traduzione grafica” del racconto. Il risultato finale sarà un murale che coprirà 10 metri quadri.

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