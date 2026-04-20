Municipio Centro Levante, la maggioranza si spacca su Casapound: passa la mozione del centrosinistra sulla “linea Salis”

Genova. “Negli ultimi mesi nei pressi di Piazza Alimonda, Via Montevideo e vie limitrofe si sono succedute diverse manifestazioni di carattere politico che hanno fortemente condizionato la vita quotidiana del quartiere. Queste manifestazioni sono espressione di diritti costituzionalmente garantiti e sono motivate dalla presenza della sede del movimento CasaPound Italia. Per questo il presidente e la giunta municipale si impegnano a sostenere formalmente la richiesta fatta dalla Sindaca nei confronti della Prefetta e del Questore al fine di risolvere la problematica di ordine pubblico creatasi”.

Questo in sintesi il testo della mozione portata oggi in discussione durante il consiglio municipale del Medio Levante, territorio che da mesi ospita la polemica politica sulle criticità legate alla presenza della sede di Casapoung in via Montevideo, presenza che da anni richiama periodiche manifestazioni di protesta organizzate da Genova Antifascista.

La mozione è stata presentata dai partiti di opposizione, che nel Municipio VIII sono del centrosinistra: i firmatari sono Alessio Ciaravino, Angiola Bavoso, Stefano Curreli, Ada D’Onofrio, Luca Anastasio, Carla Castellino, Sofia Da Molo, Pietro Sapori, Leonardo Parodi, Renato Viscogliosi.

Al momento del voto, però, la sorpresa. Dalla maggioranza non arriva un prevedibile voto compatto, ma si registra l’astensione del gruppo di Vince Genova, che di fatto permette alla mozione di essere approvata con i voti favorevoli dell’opposizione. Una postura che di fatto fa registrare una spaccatura nella maggioranza su un tema che da tempo divide la città e che continua a dividere la politica, talvolta in “quozienti” non previsti.