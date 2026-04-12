Multedo si mobilita per la scuola elementare Alfieri: “Chiuderà a fine anno”

Genova. Multedo si mobilita per la scuola elementare Vittorio Alfieri, a oggi destinata a chiudere per la mancanza di alunni.

Venerdì si è tenuta un’assemblea pubblica ai giardini Lennon organizzata dal Comitato Quartiere di Multedo, e nel corso dell’incontro è stato ribadito che nonostante le rassicurazioni il destino della scuola sembra segnato: chiusura con il termine dell’anno scolastico in corso.

“Nonostante le varie riunioni, i vari incontri fra la parte politica con l’ufficio scolastico regionale, la direttrice, le insegnanti e le mamme della Alfieri – fanno sapere dal comitato – la direttrice non ha alcuna intenzione di tenere aperta la scuola”, citando le poche iscrizioni.

La scuola Alfieri fa parte dell’Istituto comprensivo Sestri, ed è alla elementare Carducci che probabilmente verranno trasferiti i bambini che attualmente frequentano la terza, ultima classe superstite insieme con la quinta elementare. Tra le famiglie del quartiere si alternano frustrazione e rabbia davanti all’ipotesi sempre più concreta che la scuola, aperta da quasi cento anni, chiuda del tutto.

“Ci sono luoghi che non sono solo luoghi. Sono voci nei corridoi, risate in cortile, mani alzate, piccoli passi che diventano grandi. La scuola primaria Vittorio Alfieri di Multedo è tutto questo – scrive una delle maestre della scuola, Nicoletta Dell’Orefice – Il prossimo anno resterà una sola classe. La mia. L’ultima. E probabilmente non sarà più lì. Lì resteranno aule vuote e un silenzio che farà male. Farà male ai bambini, che perderanno la loro scuola. Farà male alle famiglie, che perderanno un punto di riferimento. Farà male a chi, come me, ha dedicato una vita intera a questi corridoi, a questi volti, a questi giorni”.