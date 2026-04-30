Valorizzazione della spiaggia di Multedo, autorità portuale passa la palla al Comune

Genova. Spiaggia di Multedo, passeggiata di Voltri, Parco delle dune a Pra’, ex bar Libeccio a Pegli: sono alcuni dei temi affrontanti durante un confronto tra l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e il municipio Ponente su una serie di interventi e procedimenti relativi alle aree di interfaccia tra porto e città.

Per quanto riguarda la Spiaggia di Multedo, nell’ambito del progetto interr-reg Ammirare, è stato ribadito che l’iniziativa, finalizzata alla valorizzazione dell’habitat naturale alla foce del torrente Varenna, richiede una preventiva definizione da parte del Comune dell’area di effettivo interesse, propedeutica alla presentazione dell’istanza concessoria.

Nel novembre scorso è stata approvata dalla giunta Salis l’adesione del Comune di Genova al progetto europeo per la realizzazione di un’oasi naturalistica alla foce del torrente Varenna, a Pegli e sulla spiaggia di Multedo, un investimento da 18mila euro.

L’adesione, attraverso uno schema di convenzione tra il Comune di Genova e la Regione Liguria, inserito nel programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG Italia–Francia Marittimo 2021-2027, nasce su impulso del Municipio VII Genova Ponente con il supporto di associazioni territoriali. Le aree individuate sono state ritenute strategiche per interventi di tutela dell’avifauna locale, salvaguardia della biodiversità fluviale e costiera, nonché per la valorizzazione e fruizione sostenibile del patrimonio naturale da parte di cittadini e turisti.

Per il Parco delle Dune, è stata condivisa la necessità di completare gli adempimenti amministrativi, ancora una volta da parte del Comune – già oggetto di formale sollecito, sottolinea palazzo San Giorgio – al fine di consentire il perfezionamento degli atti conseguenti.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre affrontato il tema della manutenzione del parco, confermando la competenza comunale sugli interventi e individuando modalità operative semplificate per agevolare l’accesso alle aree portuali da parte dei soggetti incaricati, attraverso una programmazione condivisa.

Sul tema del Molo Torre, le parti hanno convenuto sull’opportunità di aggiornare il testo della convenzione, anche alla luce dell’avvio degli interventi di competenza dell’autorità portuale, così da procedere a una sottoscrizione coerente con il quadro attuale.

In relazione all’ex bar Libeccio sul litorale di Pegli, locale confiscato nell’ambito di un’inchiesta, il municipio si è impegnato a definire nel dettaglio il progetto del futuro centro civico, passaggio necessario per consentire agli uffici comunali di riscontrare formalmente la richiesta già avanzata dall’autorità circa le destinazioni d’uso del manufatto.

Analogamente, sulla passeggiata di Voltri, è stata fornita dall’authority un’informativa: i due titoli relativi alla passeggiata di Voltri sono stati sottoposti al Comitato di Gestione del 28 aprile, che ha espresso parere favorevole.

“Ora è necessario procedere al completamento degli adempimenti amministrativi da parte del Comune, con particolare riferimento alla trasmissione dei modelli ministeriali richiesti e al tempestivo riscontro alle richieste degli uffici dell’Autorità, al fine di consentire l’emissione dei conseguenti atti formali”, si è letto nel documento.