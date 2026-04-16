Multe stradali, a Genova nel 2025 incassati 36,2 milioni

Genova. Il capoluogo ligure è il comune della Liguria che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali, il sesto a livello nazionale.

L’analisi è di Facile.it su dati del Siope: lo scorso anno il Comune ha incassato 36,2 milioni di euro, in calo tra l’altro del 2% rispetto al 2024. Gli incassi complessivi dichiarati dai soli Comuni capoluogo di provincia liguri hanno superato i 44,1 milioni di euro, importo in aumento dell’1% rispetto al 2024.

I comuni capoluogo di provincia che hanno incassato di più

Dopo Genova, nella classifica regionale dei Comuni che hanno incassato di più delle multe c’è La Spezia, nettamente staccata con 6,5 milioni di euro. Chiude la graduatoria regionale Savona che ha incassato 1,5 milioni di euro.

Se si guarda alle “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica cambia leggermente: in vetta, con una “multa pro capite” pari a 70 euro, si trova il comune della Spezia, seguito da quello di Genova, con un valore pro capite pari a 64 euro.

Chiude la graduatoria regionale, ancora una volta, Savona, con un valore di “multa pro capite” pari a 25 euro.

Gli incassi dei piccoli comuni

Limitando l’analisi ai comuni liguri più piccoli, con meno di 2.500 residenti, al primo posto si posiziona ancora una volta Carrodano, in provincia di La Spezia. A fronte di 465 abitanti, nel 2025 il comune ha registrato proventi da multe stradali pari a quasi 770mila euro, cifra che gli ha fatto guadagnare il primo posto nella classifica dei comuni italiani con meno di 1.000 residenti che hanno incassato gli importi più alti.

Al secondo posto si trova il comune di Pieve Ligure, in provincia di Genova, con 2.401 abitanti e oltre 580mila euro di incassi da multe stradali; al terzo posto il comune di Noli, in provincia di Savona, 2.450 abitanti e oltre 462mila euro di multe per violazioni del Codice della Strada. AI piedi del podio si posiziona Borgio Verezzi, sempre in provincia di Savona, con 2.098 residenti e più di 319mila euro di incassi.