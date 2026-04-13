Msc, Gianluigi Aponte passa il comando ai figli Alexa e Diego

Genova. Msc Mediterranean Shipping Company annuncia che, nel corso dell’ultimo trimestre del 2025, è avvenuto un trasferimento della proprietà dal fondatore, il comandante Gianluigi Aponte, ai figli Diego e Alexa Aponte, entrambi cittadini italiani cresciuti in Svizzera, dove sono attualmente residenti.

Aponte manterrà il ruolo di executive chairman del gruppo. La transizione, fa sapere il gruppo, “rappresenta una tappa significativa nella storia dell’azienda con sede a Ginevra. Diego Aponte, presidente del gruppo, e Alexa Aponte, chief financial officer del gruppo, hanno dimostrato leadership e visione, ottenendo risultati notevoli nei rispettivi ruoli all’interno della compagnia. Il passaggio garantirà la continuità, la stabilità e la crescita del gruppo Msc con la nuova generazione alla guida”.

“Sono estremamente orgoglioso di questo importante momento – ha detto Aponte, 85 anni – trasferire la proprietà ai miei figli non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia. Con Diego e Alexa al timone, sono certo che il nostro Gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta di innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare».