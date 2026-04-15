Ignora l’alt e scappa dal posto di blocco, motociclista arrestato dopo un inseguimento

Genova. Ha ignorato l’alt della polizia e ha iniziato a zigzagare nel traffico a bordo di una moto senza assicurazione e con targa falsa.

L’uomo, un italiano di 37 anni, è stato bloccato domenica da una pattuglia della polizia stradale domenica scorsa: gli agenti hanno provato a fermarlo a un posto di blocco, ma il motociclista è scappato. È così partito un inseguimento finito dopo diversi chilometri.

Il 37enne è stato arrestato e sanzionato per la mancanza di assicurazione e la targa di cartone che copriva quella originale.