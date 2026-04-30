  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente probatorio

Morto schiacciato da un’elica in porto, via alla perizia sulla dinamica

Il 13 maggio l'incarico per l'incidente probatorio a un ingegnere di Alessandria. Dovrà stabilire se la tecnica di smontaggio era adeguata e se il lavoratore era stato adeguatamente formato

operaio morto lavoro porto molo giano riparazioni navali

Genova. Una perizia in incidente probatorio per stabilire con esattezza la dinamica dell’infortunio sul lavoro in cui ha perso la vita Lorenzo Bertanelli, il tecnico di 36 anni schiacciato da un’elica nel porto di Genova un anno fa mentre lavorava a uno yacht.

L’incarico sarà affidato il prossimo 13 maggio dal gip Matteo Buffoni all’ingegnere Giorgio Laganà di Alessandria. Per la morte del tecnico la pm Daniela Pischetola ha indagato per omicidio colposo sei persone.

Si tratta del datore di lavoro, di quattro tra tecnici e dirigenti della società che aveva costruito il thruster, e del project manager del cantiere Amico & Co. Ognuno potrà partecipare all’accertamento con propri consulenti tecnici. Bertanelli, dipendente della Mecline di Carrara, era stato travolto e schiacciato da un’elica di governo, del peso di due tonnellate, del maxi yacht Aquarius mentre stava lavorando al Bacino 2 dell’Ente bacini del porto di Genova, in un appalto per i cantieri navali Amico & Co. Nel mirino degli inquirenti erano finiti sin da subito le istruzioni per il montaggio e smontaggio dell’elica, che forse non erano state indicate in maniera esaustiva, la congruità del thruster per quella imbarcazione ma anche l’adeguatezza della ditta che stava eseguendo i lavori.

La perizia dovrà stabilire fra l’altro se la tecnica utilizzata per imbragare l’elica durante lo smontaggio era corretta e se il tecnico era stato adeguatamente formato per quella mansione

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.