Morte di Roberta Repetto, la Cassazione: “Se fosse stata informata avrebbe probabilmente accettato le cure”

Genova. Se Roberta Repetto fosse stata debitamente informata sui rischi del melanoma non può essere escluso che avrebbe accettato le cure della medicina tradizionale che potevano salvarle la vita. Per questo l’assoluzione del medico bresciano Paolo Oneda, pur confermata dal punto di vista penale (dato che la procura generale non aveva fatto ricorso) deve essere invece rinviata al giudice civile che dovrà valutare il risarcimento alla famiglia. Lo spiega la terza sezione della Corte di Cassazione nelle motivazioni depositate con cui ha annullato limitatamente agli effetti civili appunto l’assoluzione del medico che asportò un neo sul tavolo da cucina del centro Anidra alla 40enne Roberta Repetto, senza eseguire un esame istologico. La donna aveva un melanoma ed era morta a distanza di alcuni mesi. Per quella vicenda giudiziaria, era stato definitivamente assolto il guru del Centro olistico Anidra Paolo Bendinelli.

“L’esclusione del nesso causale operata dal giudice di merito, in assenza di una valutazione comparativa volta a stabilire se, in presenza di un’informazione completa e di una reale possibilità di scelta terapeutica, fosse più probabile che non che la persona offesa avrebbe intrapreso percorsi terapeutici diversi, pur non incidendo sulla definitività dell’assoluzione penale, rende il giudizio controfattuale giuridicamente erroneo nella prospettiva civilistica, con conseguente indebita preclusione dell’esame della responsabilità risarcitoria” scrivono i giudici della Cassazione.

Oneda, condannato in primo grado per omicidio colposo era stato poi assolto in appello. La Cassazione, che aveva definitivamente assolto Bendinelli aveva rinviato gli atti per un nuovo processo d’appello nei confronti del medico. Ad aprile di un anno fa il processo d’appello bis davanti alla Corte d’assise di Milano: Oneda era stato nuovamente assolto e la procura generale di Milano non aveva voluto ricorrere in Cassazione. Davanti alla Suprema Corte ha fatto invece ricorso la famiglia di Roberta Repetto – assistita dall’avvocato Paolo Florio. La sorella di Roberta, Rita Repetto, con l’associazione ‘La pulce nell’orecchio’ è da anni impegnata nella tutela e nella prevenzione della violenza di genere, con particolare attenzione alla manipolazione mentale e alle dinamiche settarie.