Monte Fasce, maxi controlli contro velocità e guida pericolosa: 123 violazioni accertate in tre mesi

Genova. Dopo l’annuncio di un monitoraggio rafforzato, la polizia locale è passata ai fatti. Durante i weekend compresi tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, sono stati organizzati servizi specifici di controllo lungo le strade della zona collinare che hanno portato alla rilevazione di 123 violazioni al Codice della Strada. Tra questi 10 provvedimenti di ritiro della patente e 3 fermi o sequestri amministrativi

L’attività, programmata nei momenti di maggiore afflusso, ha visto l’impiego complessivo di 33 operatori e ha consentito di sottoporre a verifica 266 veicoli. I controlli hanno riguardato in particolare il rispetto dei limiti di velocità, la verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti e, più in generale, tutti quei comportamenti alla guida suscettibili di compromettere la sicurezza degli utenti della strada. L’azione si è sviluppata con un approccio che affianca all’attività sanzionatoria una funzione preventiva, attraverso una presenza visibile e costante sul territorio.

“Il presidio del territorio e i controlli mirati nelle zone più frequentate sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti e promuovere una guida responsabile”, ha commentato Arianna Viscogliosi, assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale del Comune di Genova.

L’allarme per le gare clandestine

Nel giro di un anno si sono verificati 20 sinistri di cui almeno 8 con feriti, mentre tra i residenti della zona non si ferma l’appello per un intervento di controllo e prevenzione. Questi i dati legati alle cosiddette corse clandestine che quasi ogni fine settimana hanno luogo sulle alture del Monte Fasce, sopra Apparizione e che da tempo tengono sotto scacco la quiete diurna e notturna del quartiere.

Numeri emersi recentemente in Consiglio comunale, con una interrogazione portata in aula dalla consigliera del Partito Democratico Serena Finocchio, che aveva chiesto all’amministrazione civica un intervento per la sicurezza della zona.

Nelle prossime settimane, inoltre, dovrebbe prendere corpo l’impegno della giunta di organizzare un’assemblea pubblica con i residenti come momento di confronto diretto per raccogliere segnalazioni e individuare soluzioni condivise