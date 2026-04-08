Moni Ovadia al Teatro dell’Ortica. “C’era una volta la questione ebraica”: tra arte, esilio e impegno civile

Genova. Sabato 11 aprile, alle ore 18:30, il Teatro dell’Ortica ospita un appuntamento centrale della sua stagione “DeclinAzioni”: la conversazione spettacolo intitolata “C’era una volta la questione ebraica”. L’incontro vedrà come protagonista Moni Ovadia, in dialogo con Chiara Capini e Mirco Bonomi.

L’evento si inserisce nelle celebrazioni per i trent’anni della fondazione dell’Ortica, una realtà che dal 1996 opera nel cuore della Val Bisagno per “tessere comunità” e declinare le urgenze del presente attraverso il linguaggio scenico. In coerenza con il tema della stagione, che mira a indagare la complessità del reale rifuggendo le facili polarizzazioni, l’incontro con Moni Ovadia propone una riflessione profonda sul rapporto tra la religione ebraica e lo stato di Israele oggi.

Il punto di partenza è un richiamo storico e filosofico: il titolo riprende infatti il celebre pamphlet in cui un giovane Karl Marx affrontava il tema dell’emancipazione, operando uno scarto rispetto al dibattito dell’epoca per parlare di emancipazione umana. Attraverso la voce di Ovadia — artista che ha fatto della cultura della diaspora e dell’impegno civile la cifra della propria ricerca — il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che attraversa la storia millenaria dell’esilio per arrivare all’attualità, interrogandosi sul senso dell’arte nella nostra società.

Ad affiancare l’artista saranno Chiara Capini, esperta di promozione culturale che ha approfondito il percorso di Ovadia nella tesi “Il teatro di Moni Ovadia. La poetica dell’altrove”, e Mirco Bonomi, fondatore e attuale presidente del Teatro dell’Ortica.

“Declinare è un atto gentile e insieme necessario – sottolinea il direttore artistico Giancarlo Mariottini – In un’epoca di forti contrapposizioni, questo incontro rappresenta un’occasione preziosa per dipanare la complessità e rendere accessibile una riflessione che tocca l’essenza stessa della nostra convivenza civile.”