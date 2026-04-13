Moneglia, stanziati 1.9 milioni per completare gli interventi sulle gallerie. Giampedrone: “Impegno mantenuto”

Genova. Regione Liguria ha stanziato circa 1,9 milioni di euro (1.897.230,24 euro) a favore del Comune di Moneglia per completare l’intervento urgente di messa in sicurezza delle gallerie, in particolare delle strutture e degli impianti nel primo tratto della galleria De Barbieri 1, tra Moneglia e Deiva Marina, in modo da ripristinare il transito carrabile fino ai 130 alloggi oggi raggiungibili solo a piedi.

“Abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto al sindaco Magro e soprattutto ai residenti di quei 130 alloggi, cui va la mia riconoscenza per aver sopportato i disagi di questo periodo di parziale isolamento – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone -. Nei mesi scorsi, per accelerare il più possibile le procedure, avevamo firmato un impegno formale per lo stanziamento al Comune che infatti ha già avviato le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Dall’estate scorsa, l’investimento complessivo di Regione è stato di quasi 4 milioni di euro per gli interventi urgenti che nel 2025 hanno ripristinato il collegamento con le attività economico-ricettive e quest’anno sono concentrati sugli alloggi a La Rocca Incatenata. Il nostro lavoro prosegue al fianco del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in particolare del viceministro Rixi per traguardare l’affidamento ad Anas della progettazione dei lavori strutturali necessari alla riapertura dell’intero tratto”.

Il sindaco Claudio Magro conferma che “le procedure di gara sono in corso, con il supporto tecnico del Comune di Framura. Ringrazio la Regione per questo ulteriore finanziamento, che ci consentirà di completare gli interventi emergenziali entro l’estate. Siamo consapevoli che i tempi sono stati un po’ più lunghi di quanto avevamo previsto inizialmente e per questo, per alleviare i disagi dei proprietari di quegli alloggi, abbiamo disposto per loro la gratuità del parcheggio presso l’ex campo sportivo, gestito direttamente dal Comune”.

“Accogliamo positivamente lo stanziamento di circa 1,9 milioni di euro da parte della Regione Liguria per il completamento degli interventi urgenti di messa in sicurezza della galleria De Barbieri 1. Si tratta di un passo importante che consentirà di ripristinare il transito carrabile verso numerosi alloggi finora raggiungibili solo a piedi, ponendo fine a una situazione di forte disagio per residenti e attività”, dichiarano i consiglieri regionali PD Federico Romeo e Davide Natale dopo l’annuncio dei finanziamenti da parte della Regione.

“Un risultato – aggiungono – che è anche frutto dell’azione congiunta portata avanti dal Partito Democratico in Consiglio regionale e nei territori, che in questi mesi hanno costantemente sollecitato interventi concreti per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese locali. Tuttavia – proseguono – questo intervento rappresenta solo una parte della risposta a un problema più ampio e strutturale che riguarda l’intero sistema delle gallerie lungo la direttrice costiera tra Riva Trigoso e Moneglia. Parliamo di un’infrastruttura strategica per la mobilità, il turismo e l’economia del territorio, che negli ultimi anni ha mostrato criticità evidenti tra distacchi di materiale, fenomeni erosivi e chiusure prolungate. Vanno superati gli interventi emergenziali e parziali. È necessario un impegno concreto e strutturato sull’intero tratto, che preveda una progettazione complessiva, risorse certe e un coordinamento efficace tra tutti i livelli istituzionali. Per questo – concludono Romeo e Natale – riteniamo fondamentale accelerare il percorso verso l’affidamento degli interventi strutturali complessivi, arrivando alla piena riapertura e messa in sicurezza di tutte le gallerie. I cittadini e le imprese non possono più aspettare: serve una visione chiara, con tempi definiti e una soluzione definitiva per un’arteria vitale per il territorio”.