In Liguria 546 minori stranieri non accompagnati: oltre 400 sono a Genova

Genova. In Liguria, al 31 dicembre 2025, i minori stranieri non accompagnati erano 546, con una netta prevalenza di minori maschi e nella stragrande maggioranza dei casi tra i 15 e i 17 anni.

Il quadro è emerso durante l’incontro pubblico “Minori stranieri non accompagnati: dalla narrazione alla realtà“, promosso dal gruppo consiliare Riformiamo Genova che si è tenuto a Palazzo Tursi mercoledì sera. All’iniziativa hanno preso parte Andrea Torre del Centro Studi Medi, Elisabetta Morbillo del Forum Terzo Settore Genova, le assessore al Welfare Cristina Lodi e alla Sicurezza Urbana Arianna Viscogliosi e Maria Luisa Centofanti, consigliera e capogruppo di Riformiamo Genova.

I dati illustrati nel corso del dibattito evidenziano come la percezione sulla presenza di minori stranieri accompagnati sia diversa rispetto ai numeri effettivi, anche a causa della concentrazione territoriale: circa il 76% è accolto nella sola area metropolitana di Genova, pari a oltre 400 minori. Una distribuzione che rende il capoluogo il principale punto di riferimento regionale per il sistema di accoglienza.

Minori stranieri non accompagnati: il 46% ha 17 anni

Si tratta inoltre di una popolazione molto giovane, ma prossima alla maggiore età: la fascia tra i 15 e i 17 anni è nettamente predominante e oltre il 46% dei ragazzi ha già 17 anni, con tempi molto ridotti per costruire percorsi di integrazione prima dell’uscita dai sistemi di tutela. Dal report emerge anche una forte polarizzazione delle provenienze: Egitto e Ucraina rappresentano da sole circa due terzi dei minori accolti, seguite da Tunisia, Albania e Gambia. Un dato che riflette dinamiche geopolitiche e migratorie recenti e che richiede risposte differenziate nei percorsi di integrazione.

Una delle principali sfide riguarda il sistema educativo: in Liguria sono oltre 30mila gli studenti stranieri e la fascia d’età tipica dei minori non accompagnati coincide con quella della scuola secondaria superiore, dove il rischio di dispersione e difficoltà di permanenza nei percorsi formativi è più elevato. L’obiettivo condiviso è quello di accompagnare i minori verso l’autonomia, attraverso strumenti come tirocini e borse lavoro, riducendo il rischio di marginalità al termine dei percorsi di accoglienza.

“Il governo deve rafforzare le politiche educative dedicate”

“Nel corso dell’incontro è emersa la distanza tra percezione pubblica e realtà dei servizi, in un contesto segnato dalla riduzione delle risorse destinate ai progetti di presa in carico, all’inserimento scolastico e ai percorsi socioeducativi – ha detto Centofanti – È stato inoltre ricordato l’impegno del Comune di Genova, che, attraverso gli assessorati competenti, ha sollecitato il Governo a rafforzare le politiche educative dedicate, anche con una richiesta formale inviata al ministro dell’Istruzione e del Merito”.

“Spesso ciò che accade nei centri di accoglienza non fa notizia, o emerge solo per gli aspetti critici. Ho chiesto ai responsabili delle comunità di aiutarmi a ‘fare notizia’ raccontando quel 90% di risultati positivi che restano nell’ombra: ragazzi che imparano l’italiano, frequentano la scuola e si impegnano per superare le difficoltà di un sistema complesso – ha aggiunto l’assessora Lodi – Siamo consapevoli che esistano problematiche che richiedono prese in carico interistituzionali complesse, ma questi giovani sono già, o diventeranno, i futuri cittadini della nostra città”.

“Dobbiamo leggere la realtà senza pregiudizi – ha aggiunto l’assessora Viscogliosi – il Rapporto Antigone 2026 evidenzia che i reati commessi da minorenni e minori stranieri accompagnati in Italia sono appena l’1,5% del totale nazionale. La sfida, dunque, non è solo di ordine pubblico ma di prevenzione”.