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Apputamento

E’ il giorno della Mezza maratona di Genova: sold out per 20°esima edizione. Tutte le chiusure previste

Fino al pomeriggio praticamente mezzo centro cittadino è interdetto al traffico: ecco i divieti strada per strada

La Mezza Maratona internazione di Genova

Genova. Dopo l’apertura della danze della Family Run non competitiva, che ha accolto con un nuovo percorso migliaia di persone, oggi è la volta della gare competitive: la Corrigenova da 13 chilometri e la Mezza Maratona da 21. Si tratta della ventesima edizione dell’evento sportivo che negli anni è stato capace di attirare corridori e appassionati da tutto il paese, con le iscrizioni che anche quest’anno hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Al nastro di partenza ci sarà, in corsa per la Mezza di Genova, anche la sindaca Silvia Salis, in “team” con membri dello staff, tra cui il capo di gabinetto di Tursi Marco Speciale, e altre figure pubbliche note come il capogruppo del Pd in Regione, Armando Sanna (ex podista e in passato vincitore della Mezza di Genova), e il comandante della polizia locale di Genova Fabio Manzo.

La due giorni di corsa a Genova è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Podistica Peralto Genova con il sostegno di Fondazione Carige, oltre che con il supporto di istituzioni, associazioni di categoria e aziende.

LE CORSE

La  Mezza di Genova  (21,097 Km)  ormai affermata  a livello podistico internazionale come uno dei percorsi più suggestivi e affascinanti con partenza ed arrivo al Porto Antico di Genova. Start ore 9,00.   Il percorso si snoda fra i principali luoghi d’interesse della Città. Acquario, Piazza De Ferrari, Boccadasse, l’ottocentesca via XX Settembre e la strada Sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti. Il tracciato della Mezza Maratona è veloce, con un’altitudine massima di 41 metri.

mezza maratona genova 2026
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