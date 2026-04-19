Mezza di Genova, trionfa il keniota Wahome. In gara anche la sindaca Silvia Salis che chiude in 1h50′

Genova. Una domenica di grande sport e passione grazie alla ventesima edizione della Mezza maratona di Genova, che come consuetudine ha visto migliaia di atleti e amatori misurarsi con lo spettacolare percorso del capoluogo ligure che unisce passaggi urbani e panoramici tra centro storico e sopraelevata.

Sul gradino più alto del podio è tornato Peter Mutiri Wahome, atleta keniota che ha riconquistato il titolo della Mezza Maratona di Genova a tre anni dal suo precedente successo, fermando il cronometro a 1h05’15”. Il dominio del Kenya è stato completato dal secondo posto di Simon Thuku Muchai, che ha bissato il piazzamento dello scorso anno chiudendo in 1h07’25”. Ottima prova per Federico Scabini, che si è aggiudicato la medaglia di bronzo con il tempo di 1h09’. Sul fronte femminile, il successo è andato alla keniota Shalyne Jerop Lagat, classe 1999, che ha completato il percorso in 1h16. A seguire la lucchese Francesca Calvauna con 1h17 e la torinese Laura Papagna con 1h20.

Il duello politico-podistico Salis Rixi

Ai nastri di partenza anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che con il pettorale numero 2306 ha completato il percorso in 1h50’37”. Un performance sicuramente solida per la prima cittadina, classe 1985, che conferma la sua esperienza e preparazione sportiva, superata però dal risultato di Edoardo Rixi, classe 1974 viceministro, uomo forte del centrodestra in città e sportivo di lunga data, che ha chiuso la gara con un 1h49’16”.

A livello di classifica la sindaca è arrivata al traguardo piazzandosi al posto 1006 in classifica generale, ma 11esima per la categoria Sf40, mentre il viceministro si è piazzato al 905°posto nella generale e al 80esimo posto nella affollata categoria Sm50.

Alla manifestazione sportiva ha preso parte anche il consigliere regionale Armando Sanna, quest’anno in veste di starter, e il capo di gabinetto del Comune di Genova, Marco Speciale, classe 1969, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 2h22′, posizionandosi al 2075esimo posto nella generale e 151esimo – quintultimo – nella categoria Sm55.

“È una bellissima domenica per Genova, con un centro splendido e baciato dal sole – ha commentato la sindaca al termine della corsa – attraverso lo sport, in mezzo a tutta la città, si respirava la felicità di chi ha partecipato, sia correndo sia incitando lungo il percorso. Anche io ho voluto partecipare, lo sport è la mia vita ed è bello essere parte attiva di tutto quello che succede nella città che ho l’onore di amministrare. Come tutti i partecipanti, sono stanca, ma felicissima di essermi divertita con così tanta gente, lo sport fa stare bene. E ho fatto anche il mio personale. Vedere così tanta gente condividere questa gioia è un’emozione grandissima. Non vediamo l’ora di poter partecipare quest’estate alla nuova Summer Night Fast Run, lanciata proprio oggi“.

La sindaca ha poi voluto sottolineare l’importanza dell’evento per la città e il valore del comitato organizzatore: “Complimenti agli organizzatori: festeggiare vent’anni di storia significa avere una struttura solida, credibile, capace di ripetersi e migliorarsi ogni anno. Genova sta rispondendo benissimo: abbiamo eventi sempre più partecipati, sportivi e non solo”. L’amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari, le forze dell’ordine, gli sponsor e i cittadini che hanno reso possibile il successo di questa manifestazione, rinnovando l’appuntamento al prossimo anno per la 21ª edizione.

Edizione record e novità per il futuro

L’edizione di quest’anno ha registrato numeri imponenti, raggiungendo la quota di 10.000 partecipanti distribuiti tra la Mezza Maratona, la CorriGenova e la Family Run. Giuseppe Pace, presidente della Asd Podistica Peralto, ha espresso grande soddisfazione per il “sold out” delle iscrizioni già avvenuto a fine marzo.

Nonostante il caldo insolito possa aver condizionato i tempi degli atleti, l’organizzazione ha confermato che la collocazione temporale dell’evento non subirà variazioni nelle prossime stagioni. Le novità, però, non mancheranno: è stata annunciata la nascita della “10 Chilometri by Night”, una suggestiva corsa notturna che si snoderà lungo la Sopraelevata e attraverserà la città sotto le stelle.