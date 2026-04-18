Mezza maratona, a Genova due giorni di corsa: tutte le info su viabilità, gare ed eventi

Genova. Si inizia oggi con la Family Run non competitiva (con un percorso inedito), si prosegue domani con la Corrigenova da 13 chilometri e con la Mezza maratona. Per le gare i pettorali sono andati esauriti già diversi giorni fa, segno di un evento che alla sua ventesima edizione a far registrare numeri notevoli.

Migliaia di persone, professionisti e amatori, tenteranno di portare a casa il proprio risultato, che sia semplicemente quello di “finirla”, di migliorare il proprio record personale o di andare a medaglia. Al nastro di partenza ci sarà, in corsa per la Mezza di Genova, anche la sindaca Silvia Salis, in “team” con membri dello staff, tra cui il capo di gabinetto di Tursi Marco Speciale, e altre figure pubbliche note come il capogruppo del Pd in Regione, Armando Sanna (ex podista e in passato vincitore della Mezza di Genova), e il comandante della polizia locale di Genova Fabio Manzo.

La due giorni di corsa a Genova è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Podistica Peralto Genova con il sostegno di Fondazione Carige, oltre che con il supporto di istituzioni, associazioni di categoria e aziende.

LE CORSE

La Mezza di Genova (21,097 Km) ormai affermata a livello podistico internazionale come uno dei percorsi più suggestivi e affascinanti con partenza ed arrivo al Porto Antico di Genova. Start ore 9,00. Il percorso si snoda fra i principali luoghi d’interesse della Città. Acquario, Piazza De Ferrari, Boccadasse, l’ottocentesca via XX Settembre e la strada Sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti. Il tracciato della Mezza Maratona è veloce, con un’altitudine massima di 41 metri.

La Corri Genova Metinvest percorso di 13 km, una gara podistica non agonistica con partenza (ore 9,15) ed arrivo dal Porto Antico per scoprire gli angoli più belli di Genova in un percorso che si snoda nel centro storico, sulla litoranea fino a Boccadasse per poi rientrare nel cuore della città. (tempo max 2 ore).

La “Family Run Grondona – Calizzano” una corsa-camminata non competitiva di circa 4 km. Quest’anno con un percorso nuovo con la partenza presso il Piazzale Terminal dei Traghetti a Di Negro e arrivo in Piazzale Mandraccio (nel Porto Antico di Genova). Questo evento ogni anno riunisce oltre 5.000 iscritti di famiglie provenienti da tutta Italia. Può partecipare chiunque (bambini e minori accompagnati adulti e animali domestici) anche senza tessera e certificato medico. Quest’anno con una partenza simbolica del gruppo Charity Program for MdG dal Terminal traghetti di GNV.

ShakeOut Run_mdg: un “rito pre gara”



Anche la MdG ha la sua Shakeout run. Partenza sabato pomeriggio quindici minuti prima della Family Run, con lo stesso percorso porterà gli atleti con una corsa lenta, rilassata, a bassa intensità, fino al Porto Antico. Ormai la shakeout run sta diventando un vero e proprio rito pre gara, giusto per dare una scossa ai muscoli e allentare la tensione emotiva il giorno prima della competizione vera e propria.

Correre per solidarietà

progetto benefico “MDG for Charity” rivolto a ben 12 associazioni di volontariato genovesi. Scegliendo tra 3 importi prestabiliti e tra i vari progetti proposti dalle Associazioni Onlus ogni associazione riceverà dalla ASD Podistica Peralto una quota di cash-back. Tutti le info e le modalità di iscrizione con elenco associazioni sul sito Si allarga a tutte e tre le gare ilrivolto a ben 12 associazioni di volontariato genovesi. Scegliendo tra 3 importi prestabiliti e tra i vari progetti proposti dalle Associazioni Onlus ogni associazione riceverà dallauna quota di cash-back. Tutti le info e le modalità di iscrizione con elenco associazioni sul sito www.lamezzadigenova.it

Grande attenzione di MdG al progetto “Savethewoman”, la maglietta della Mezza di Genova è di colore rosa per dare un messaggio di netto contrasto alla violenza di genere. L’obiettivo è di utilizzare la forza comunicativa dello sport per rafforzare questo impegno lanciando la volata alla “Genova in Rosa” del prossimo 17 maggio a cura del Centro Antiviolenza Mascherona e dell’Associazione My Trekking.

La MdG entra anche nel progetto nazionale “Run for Hope” che quest’anno raccoglie fondi per La Fondazione Fibrosi cistica. Dieci volontari percorreranno il tratto genovese dell’intero percorso italiano correndo la Mezza di Genova. Un bel modo di festeggiare il decimo anniversario della nascita della sezione genovese di “Mamme per la ricerca” FFC.

Importante collaborazione con l’Ospedale Gaslini di Genova per la “Family Run for Gaslini”, grazie al prezioso contributo dell’Asd FreeSport i piccoli pazienti e le loro famiglie saranno parte integrante della Family Run. In contemporanea alla partenza dal Terminal Traghetti si svolgerà nei viali dell’Ospedale Gaslini l’iniziativa di circa un chilometro articolato tra i padiglioni 12 e 16 con quattro tappe di attività sportive adatte ed aperte a tutti portando momenti di svago e divertimento.

Informazioni utili su Mezza di Genova, Corrigenova e Family Run

RITIRO PETTORALI

I pettorali, MdG e CorriGenova, con il chip incorporato usa e getta e il pacco gara potranno essere ritirati nello stand in Piazza Caricamento zona Porto Antico

• Sabato 18 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 19,00

• Domenica 19 Aprile dalle ore 7.00 alle ore 8,30

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di EvoData – Timing & Data Solution. Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

Immancabili i Pacers presenti in diversi gruppi segnalati da palloncini colorati per cadenzare il ritmo della maratona e concluderla in 1h24′ | 1h30′ | 1h35′ | 1h40′ | 1h50′ | 1h55′ | 2h00′ Ai nastri di partenza presente l’onda arancione dei MaratonAbili, coloro che corrono con gambe, testa e cuore. Per accompagnare gli atleti speciali trasformando ogni passo in un momento speciale di emozione pura.

VILLAGGIO EVENTI

Apertura ore 10,00 di Venerdì 17 aprile con gli stand tecnici e sponsor e a seguire Cucina Liguria di CNA.

Venerdì 17 ore 21,00 serata di musica “swing” a cura dell’Associazione “Zenaswingers”

Sabato 18 aprile un ricco programma eventi sul Palco MdG. A partire dalle ore 10,00 a cura di CSI – Palagym un susseguirsi di appuntamenti sportivi per tutti i gusti: mobility, kardio kombat, fitdance, body mind etc etc fino alle ore 17,00.

Nel frattempo è previsto l’arrivo della Family Run che sarà accolta da una grande festa.

Ore 17,30 Presentazione Top runners con Giampiero Boscani e Roberto Giordano

Ore 21 Festa della MdG con Gianni Rossi

CONI Genova

Animazione sportiva nel Villagio MdG in Via della Mercanzia a cura del C.O.N.I. – Educamp e l’Associazione Overland con il progetto “A ruota libera” . Sabato 18 aprile dalle ore 9,30 alle 17,00,

Ogni attività è riferita a bambini e ragazzi di ogni età.

LINK UTILI

Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell’evento, www.lamezzadigenova.it

La Mezza di Genova è anche su Facebook (www.facebook.com/lamezzadigenova) e Instagram (www.instagram.com/lamezzadigenova/?hl=it).

Le modifiche alla viabilità per Family Run, Corrigenova e Mezza maratona

A partire da sabato 18 aprile, per consentire il regolare svolgimento degli eventi “Family Run”, “Mezza Maratona Internazionale di Genova” e “Corri Genova”, nei sottoelencati tratti stradali e nelle fasce orarie sottoindicate entreranno in vigore le seguenti prescrizioni:

– “Family Run”, sabato 18 aprile:

a partire dalle ore 14.30 e sino a cessate esigenze, divieto di transito sulla Sopraelevata in ambedue le carreggiate, ad eccezione dei mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara.

– “Mezza Maratona Internazionale di Genova”, domenica 19 aprile:

piazza Caricamento, all’altezza del palazzo San Giorgio, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Piazzetta Jacopo da Varagine e Ponte Calvi, su ambo i lati della strada:

1. dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

2. dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di transito ad eccezione dei mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara. Inoltre, dalle ore 00.00 sino a cessate esigenze, divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata in:

– via del Molo

– piazza Caricamento

– via Antonio Gramsci (direzione ponente)

– via Alpini d’Italia

– piazzale Stazione Marittima

– via Adua, semicarreggiata direzione ponente

– via Bruno Buozzi, semicarreggiata direzione ponente fino a piazza dinegro (esclusa)

– via Mura degli Zingari (nel periodo della manifestazione i veicoli in sosta non potranno accedere alla viabilità principale)

– via San Benedetto

– via Abbiate

– via Pagano Doria intersezione ponte pini con obbligo di svolta a sinistra con direzione monte (via del Lagaccio) con contestuale divieto di circolazione in direzione mare verso via Abbiate

– via Fanti d’Italia

– piazza del Principe con divieto di transito su tutta la rotatoria (il personale della Polizia Locale presente sul posto provvederà eventualmente ad adottare ulteriori iniziative se

ritenuto necessario)

– va Andrea Doria

– via Balbi

– piazza della Nunziata

– via Paolo Emilio Bensa

– largo della Zecca

– via Cairoli

– via Garibaldi.

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