Mezza Maratona, è già tutto esaurito: sport, territorio e “Cucina Liguria” al Porto Antico

Genova. Anche quest’anno torna l’appuntamento con la Mezza maratona di Genova, la Corri Genova e con la Family Run.

Il programma sportivo si articola su due giornate: sabato 18 aprile spazio alla Family Run, la corsa-camminata non competitiva aperta a tutti; domenica 19 aprile al mattino si correranno invece la Mezza Maratona Internazionale di Genova (21,097 km) e la Corri Genova (13 km).

Le due gare competitive della domenica hanno già fatto registrare il tutto esaurito con venti giorni di anticipo, a conferma della crescita costante dell’evento e della sua attrattività a livello nazionale.

La Mezza Maratona partirà alle ore 9:00 dal Porto Antico, con un percorso che attraversa i luoghi simbolo della città – dall’Acquario a piazza De Ferrari, fino a Boccadasse e alla Sopraelevata – mentre la Corri Genova prenderà il via alle ore 9:15, sempre dal Porto Antico, lungo un tracciato che si snoda tra centro storico e litorale.

Restano ancora aperte, invece, le iscrizioni alla Family Run, in programma sabato pomeriggio alle 15:00, che quest’anno presenta una novità significativa: la partenza sarà dal Terminal Traghetti di Dinegro, per poi raggiungere il Porto Antico attraversando la Sopraelevata, uno dei tratti più suggestivi e amati dai partecipanti. Un evento pensato per famiglie, bambini e appassionati, che ogni anno coinvolge migliaia di persone.

“Siamo giunti alla ventesima edizione con un evento di significativo valore agonistico, culturale e sociale con un’impostazione fortemente inclusiva e partecipativa – dice Giuseppe Pace, presidente MdG ASD Podistica Peralto – Accanto alla competizione principale, la ‘Corri Genova’, di 13 chilometri, e la ‘Family Run’, evento non competitivo rivolto a famiglie e bambini, con l’obiettivo di favorire la diffusione dell’attività sportiva – spiega Pace -. La Mezza Maratona Internazionale di Genova si propone, pertanto, come un modello virtuoso di integrazione tra sport, territorio e comunità, capace di generare valore condiviso e di consolidare il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini”.

Al Porto Antico torna “Cucina Liguria e dintorni”

Dal 17 al 19 aprile al Porto Antico, in concomitanza con gli appuntamento sportivi, torna anche “Cucina Liguria e dintorni”. Protagonista della manifestazione sarà anche quest’anno la cupola geodetica della Cna, uno che ospiterà produttori e artigiani in un percorso dedicato alla qualità, alla tradizione e all’innovazione. Tre giorni di incontri, degustazioni, laboratori e racconti accompagneranno il pubblico, con appuntamenti dedicati anche al rapporto tra alimentazione e salute, nel cuore del Villaggio Eventi della Mezza Maratona.

“Con Cucina Liguria vogliamo affiancare alla Mezza Maratona di Genova un racconto autentico del nostro territorio, capace di andare oltre la competizione sportiva. La Liguria è una terra unica, dove il mare incontra le montagne in pochi chilometri: è proprio questa geografia straordinaria a plasmare la nostra identità, influenzando profondamente la cucina e l’artigianato locale. I sapori, i profumi e i saperi nascono da un equilibrio delicato tra costa ed entroterra, tra tradizioni marinare e cultura contadina– spiega il presidente di Cna Genova, Matteo Moretti –. Cucina Liguria diventa così un’esperienza che valorizza non solo ciò che si porta in tavola, ma anche il lavoro, la manualità e la storia delle persone che rendono questo territorio così distintivo. È un invito a scoprire una Liguria fatta di relazioni, paesaggi e competenze tramandate nel tempo”.

Accanto alle gare, dal 17 aprile sarà attivo il Villaggio Eventi, con un ricco calendario di appuntamenti sportivi, divulgativi e di intrattenimento, tra cui il convegno “Sarò longevo perché mi muovo”, dedicato al rapporto tra attività fisica e qualità della vita.

“Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, si rinnova la collaborazione sinergica fra l’evento di Cna Genova “Cucina Liguria & Dintorni” e la Mezza Maratona di Genova – spiega la vice presidente di Regione Liguria Simona Ferro –. Una formula vincente ed avvincente che mette al centro gusto, tradizione e benessere creando un ponte virtuoso fra attività sportiva e mondo enogastronomico. Manifestazioni di questo calibro sono molto importanti per la nostra regione, poichè permettono di illustrare al meglio il ricco ventaglio di opportunità ed eccellenze disponibili sul territorio ligure”.

“Come Regione Liguria continuiamo a sostenerle con convinzione, perché rappresentano e promuovono valori autentici e genuini, capaci di unire il mondo dello sport con quello delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio”, dice l’assessore regionale allo Sviluppo economio Alessio Piana.

“Saranno migliaia i partecipanti che avranno modo di ammirare Genova attraversandola in tutti i suoi punti più rappresentativi compresa la Sopraelevata da cui si gode di un panorama magnifico”, conclude l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi .

Anche il Comune di Genova sostiene l’iniziativa, nella sua duplice declinazione: appuntamento tradizionale per i genovesi e vetrina turistica per le eccellenze enogastronomiche del territorio e per la bellezza delle gare podistiche.

“Torna anche quest’anno una manifestazione importante come “Cucina Liguria e dintorni” che da anni porta nella splendida location del Porto Antico le eccellenze del nostro territorio con una serie di eventi che consentiranno ai genovesi e ai numerosi turisti di scoprire quanto di meglio Genova e la Liguria hanno da offrire – ha detto l’assessora comunale al Commercio Tiziana Beghin – Una grande occasione per sperimentare gusti e profumi, per conoscere quella che non è solo una tradizione culinaria, ma un vero e proprio stile di vita”.

“Genova si appresta ad accogliere ancora una volta un evento magnifico – evidenzia il consigliere comunale delegato ai Grandi eventi Lorenzo Garzarelli – che anche quest’anno coniugherà la parte agroalimentare con quella sportiva. Sappiamo già che i numeri della Mezza Maratona e della Corri Genova, quest’anno hanno registrato il tutto esaurito con larghissimo anticipo. Una dimostrazione dell’attrattività di queste grandi manifestazioni sul nostro territorio”.