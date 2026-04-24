Metropolitana, quattro giorni di chiusura anticipata per manutenzioni e test ai treni in consegna

Genova. Il piano settimanale di manutenzione serale della metropolitana prevede lo svolgimento di test sui nuovi treni in consegna, l’attività di pre-esercizio fuori servizio dei convogli già collaudati e la manutenzione dell’armamento ferroviario e all’impianto antincendio in galleria.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro. Nelle sere di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile le ultime partenze saranno alle ore 21.12 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

“Ricordiamo che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate”, conclude la nota di Amt