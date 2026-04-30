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Come sarà

Meteo, ponte del Primo Maggio all’insegna del sole. Ma è atteso un peggioramento

Massime in leggero aumento durante il fine settimana, soprattutto tra venerdì e sabato è probabile si sfioreranno i 25 gradi

turisti boccadasse

Genova. Il ponte del Primo Maggio, primo vero ponte primaverile, sarà all’insegna del sole e delle temperature miti: una buona notizia per i tanti turisti che hanno scelto la Liguria come meta, riempiendo oltre il 90% le strutture ricettive.

“Ci aspetta un weekend stabile e soleggiato, con cieli sgombri da nuvole sia venerdì sia sabato – conferma Dario Hourngir, previsore dl centro meteo Arpal – Le temperature saranno miti, tenendo conto che veniamo da un periodo relativamente caldo. Le massime sono in leggero aumento durante il fine settimana, soprattutto tra venerdì e sabato è probabile si sfioreranno i 25 gradi. Le minime potrebbero diminuire leggermente”.

Qualche nuvola potrebbe presentarsi invece domenica, sul finire del weekend lungo: “Potremo assistere a un aumento della nuvolosità a partire da ponente, preludio di un possibile peggioramento che potrebbe verificarsi all’inizio della  nuova settimana, ma siamo ancora in fase di valutazione”.

Chi vorrà trascorrere il Primo Maggio in spiaggia o sui prati può dunque mettersi in marcia tranquillo, il bel tempo resterà sulla nostra regione almeno sino a domenica pomeriggio.

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