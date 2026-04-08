  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Limet

Meteo: torna il cielo sereno, temperature massime in aumento previsioni

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, 8 aprile, e la tendenza per i prossimi giorni

previsioni meteo 8 aprile 2026

Liguria. L’intera area del Mediterraneo è dominata da un promontorio anticiclonico in quota di matrice sub tropicale, pertanto continuano le condizioni stabili dal punto di vista meteo anche sulla Liguria. Ecco le previsioni del Limet, associazione ligure di meteorologia.

Nelle prime ore del mattino ancora nuvolosità serrata sui versanti marittimi compresi tra imperiese e genovese, mentre a Levante il cielo sarà in prevalenza sereno. Schiarite sul centro-ponente già nel corso della mattinata. Al pomeriggio atteso cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti deboli e variabili. Mare calmo o quasi calmo. Temperature in leggero calo le minime, specie a Levante, sulla costa tra +7 e +13° C, nell’interno tra -2 e +9° C. In generale aumento le massime sulla costa tra +17 e +22°C, nell’interno tra +16 e +21°C.

Meteo Liguria giovedì 9 aprile

Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità sul centro-levante ma senza fenomeni. Maggiori schiarite a Ponente. Nel pomeriggio possibili schiarite anche sul centro-Levante. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Venti: deboli e variabili. Mare: calmo o quasi calmo. Temperature: stazionarie.

Meteo venerdì 10 aprile

Cieli sereni o poco nuvolosi in costa da mattino a sera. Qualche nuvola in più a Levante. Ventilazione: debole e variabile. Mare quasi calmo. Temperature: stazionarie.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.