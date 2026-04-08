Liguria. L’intera area del Mediterraneo è dominata da un promontorio anticiclonico in quota di matrice sub tropicale, pertanto continuano le condizioni stabili dal punto di vista meteo anche sulla Liguria. Ecco le previsioni del Limet, associazione ligure di meteorologia.

Nelle prime ore del mattino ancora nuvolosità serrata sui versanti marittimi compresi tra imperiese e genovese, mentre a Levante il cielo sarà in prevalenza sereno. Schiarite sul centro-ponente già nel corso della mattinata. Al pomeriggio atteso cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti deboli e variabili. Mare calmo o quasi calmo. Temperature in leggero calo le minime, specie a Levante, sulla costa tra +7 e +13° C, nell’interno tra -2 e +9° C. In generale aumento le massime sulla costa tra +17 e +22°C, nell’interno tra +16 e +21°C.

Meteo Liguria giovedì 9 aprile

Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità sul centro-levante ma senza fenomeni. Maggiori schiarite a Ponente. Nel pomeriggio possibili schiarite anche sul centro-Levante. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Venti: deboli e variabili. Mare: calmo o quasi calmo. Temperature: stazionarie.

Meteo venerdì 10 aprile

Cieli sereni o poco nuvolosi in costa da mattino a sera. Qualche nuvola in più a Levante. Ventilazione: debole e variabile. Mare quasi calmo. Temperature: stazionarie.