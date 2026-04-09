Genova. Persiste la fase stabile sull’Europa sud-occidentale, determinata dalla presenza di un’esteso campo anticiclonico di matrice sub-tropicale che si protrae dalle Azzorre fino al Mar Mediterraneo centrale. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.
Giovedì 9 aprile
Cielo e fenomeni
Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale lungo l’intero arco della giornata, con qualche nube bassa in transito in più nel corso del pomeriggio. Non si esclude la possibilità di qualche fenomeno di caligo o nubi molto basse in risalita dal Mar Ligure sui settori costieri.
Venti
Debole e con direzione variabile al mattino, da debole a moderato dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio.
Mari
Calmo o quasi calmo.
Temperature
Generalmente stazionarie, in lieve calo le massime sui settori costieri. Sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 13 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 4 e 11 gradi (localmente inferiori per inversione termica), massime tra 15 e 21 gradi
Venerdì 10 aprile
Cielo e fenomeni
Ancora una giornata determinata da cieli sereni o poco nuvolosi, ma senza fenomeni associati.
Venti
Tra debole e moderato a regime di brezza.
Mari
Calmo.
Temperature
Stazionarie.
Sabato 11 aprile
Cieli sereni o poco nuvolosi, localmente nuvolosi nell’interno del Savonese, ma senza fenomenologia associata. Vento debole, con direzione variabile. Mare poco mosso, a tratti quasi calmo. Temperature stazionarie.