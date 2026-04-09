Genova. Persiste la fase stabile sull’Europa sud-occidentale, determinata dalla presenza di un’esteso campo anticiclonico di matrice sub-tropicale che si protrae dalle Azzorre fino al Mar Mediterraneo centrale. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Giovedì 9 aprile

Cielo e fenomeni

Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale lungo l’intero arco della giornata, con qualche nube bassa in transito in più nel corso del pomeriggio. Non si esclude la possibilità di qualche fenomeno di caligo o nubi molto basse in risalita dal Mar Ligure sui settori costieri.

Venti

Debole e con direzione variabile al mattino, da debole a moderato dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio.

Mari

Calmo o quasi calmo.

Temperature

Generalmente stazionarie, in lieve calo le massime sui settori costieri. Sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 13 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 4 e 11 gradi (localmente inferiori per inversione termica), massime tra 15 e 21 gradi

Venerdì 10 aprile

Cielo e fenomeni

Ancora una giornata determinata da cieli sereni o poco nuvolosi, ma senza fenomeni associati.

Venti

Tra debole e moderato a regime di brezza.

Mari

Calmo.

Temperature

Stazionarie.

Sabato 11 aprile

Cieli sereni o poco nuvolosi, localmente nuvolosi nell’interno del Savonese, ma senza fenomenologia associata. Vento debole, con direzione variabile. Mare poco mosso, a tratti quasi calmo. Temperature stazionarie.