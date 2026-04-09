  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Come sarà

Meteo, in Liguria continua la fase stabile: bel tempo e possibile “caligo” sulle coste previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico aprile 2026

Genova. Persiste la fase stabile sull’Europa sud-occidentale, determinata dalla presenza di un’esteso campo anticiclonico di matrice sub-tropicale che si protrae dalle Azzorre fino al Mar Mediterraneo centrale. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Giovedì 9 aprile

Cielo e fenomeni
Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale lungo l’intero arco della giornata, con qualche nube bassa in transito in più nel corso del pomeriggio. Non si esclude la possibilità di qualche fenomeno di caligo o nubi molto basse in risalita dal Mar Ligure sui settori costieri.
Venti
Debole e con direzione variabile al mattino, da debole a moderato dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio.
Mari
Calmo o quasi calmo.
Temperature
Generalmente stazionarie, in lieve calo le massime sui settori costieri. Sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 13 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 4 e 11 gradi (localmente inferiori per inversione termica), massime tra 15 e 21 gradi

Venerdì 10 aprile

Cielo e fenomeni
Ancora una giornata determinata da cieli sereni o poco nuvolosi, ma senza fenomeni associati.
Venti
Tra debole e moderato a regime di brezza.
Mari
Calmo.
Temperature
Stazionarie.

Sabato 11 aprile

Cieli sereni o poco nuvolosi, localmente nuvolosi nell’interno del Savonese, ma senza fenomenologia associata. Vento debole, con direzione variabile. Mare poco mosso, a tratti quasi calmo. Temperature stazionarie.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.