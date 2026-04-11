Genova. Cambiamento meteo all’orizzonte in Liguria. Nei prossimi giorni, l’anticiclone che ha influenzato il tempo sulla nostra Penisola tenderà ad indebolirsi, favorendo l’ingresso di correnti più fresche ed umide di origine atlantica. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni nel dettaglio.

Sabato 11 aprile

Cielo e fenomeni

Nella prima parte del giorno, della nuvolosità bassa in risalita dal Mar Ligure potrà interessare alcuni tratti costieri, mentre sul resto della Regione il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Successivamente, nel corso del pomeriggio, è previsto un generale diradamento della nuvolosità bassa lungo le coste, mentre delle nubi andranno a coinvolgere i rilievi delle zone interne. Infine, in serata, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso su gran parte della Regione, fatta eccezione per degli addensamenti sui versanti padani occidentali.

Venti

Di notte, al primo mattino e in serata, deboli a regime variabile. Nelle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi temporaneamente dai quadranti meridionali, perlopiù con debole intensità.

Mari

Quasi calmo o poco mosso.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve aumento. Massime in leggero calo nelle aree interne e in lieve rialzo lungo la costa. Sulla costa minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 16 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 1 e 10 gradi, massime tra 16 e 21 gradi

Domenica 12 aprile

Cielo e fenomeni

Nella prima parte del giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sui versanti padani, specie quelli centro-occidentali, mentre altrove si assisterà al transito di velature. Successivamente, nel corso del pomeriggio, è previsto un incremento della nuvolosità da ponente verso levante, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto sull’intera regione entro sera.

Venti

Deboli o moderati da est/nord-Est, raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa.

Mari

Poco mosso sul centro-levante, mosso a ponente.

Temperature

Minime stazionarie. Massime in diminuzione nelle zone interne, in aumento lungo la costa.

Lunedì 13 aprile

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità. In tale contesto, sono attesi piovaschi o brevi rovesci sparsi, più probabili nelle aree interne.

Temperature minime stazionarie, massime in calo.