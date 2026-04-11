  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Come sarà

Meteo, in Liguria cambiamento all’orizzonte: nuvole e temperature in diminuzione previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico aprile 2026

Genova. Cambiamento meteo all’orizzonte in Liguria. Nei prossimi giorni, l’anticiclone che ha influenzato il tempo sulla nostra Penisola tenderà ad indebolirsi, favorendo l’ingresso di correnti più fresche ed umide di origine atlantica. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni nel dettaglio.

Sabato 11 aprile

Cielo e fenomeni
Nella prima parte del giorno, della nuvolosità bassa in risalita dal Mar Ligure potrà interessare alcuni tratti costieri, mentre sul resto della Regione il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Successivamente, nel corso del pomeriggio, è previsto un generale diradamento della nuvolosità bassa lungo le coste, mentre delle nubi andranno a coinvolgere i rilievi delle zone interne. Infine, in serata, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso su gran parte della Regione, fatta eccezione per degli addensamenti sui versanti padani occidentali.
Venti
Di notte, al primo mattino e in serata, deboli a regime variabile. Nelle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi temporaneamente dai quadranti meridionali, perlopiù con debole intensità.
Mari
Quasi calmo o poco mosso.
Temperature
Minime stazionarie o in lieve aumento. Massime in leggero calo nelle aree interne e in lieve rialzo lungo la costa. Sulla costa minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 16 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 1 e 10 gradi, massime tra 16 e 21 gradi

Domenica 12 aprile

Cielo e fenomeni
Nella prima parte del giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sui versanti padani, specie quelli centro-occidentali, mentre altrove si assisterà al transito di velature. Successivamente, nel corso del pomeriggio, è previsto un incremento della nuvolosità da ponente verso levante, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto sull’intera regione entro sera.
Venti
Deboli o moderati da est/nord-Est, raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa.
Mari
Poco mosso sul centro-levante, mosso a ponente.
Temperature
Minime stazionarie. Massime in diminuzione nelle zone interne, in aumento lungo la costa.

Lunedì 13 aprile

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità. In tale contesto, sono attesi piovaschi o brevi rovesci sparsi, più probabili nelle aree interne.
Temperature minime stazionarie, massime in calo.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.