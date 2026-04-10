Genova. Tra la notte ed il primo mattino probabili banchi di nebbia marittima (CALIGO) in estensione da mare verso la fascia costiera. Cielo velato nelle aree interne con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. In giornata passaggio da CALIGO a MACCAJA (nubi basse costiere) che tenderanno parzialmente ad attenuarsi nel pomeriggio. Cielo velato nelle aree interne e sui valichi con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.
L’alta pressione che ci sta interessando da molti giorni si attenuerà nella giornata di domenica, lasciando spazio a piogge. Nelle prossime 24-36 ore probabili nubi basse (Maccaja) o CALIGO specie tra la prossima notte e la prima mattinata di venerdì 10. Soleggiato o velato nelle aree interne.
Possibili banchi di nebbia marittima (CALIGO) tra la notte e le prime ore del mattino che potrebbe invadere alcuni tratti di costa.
Venti: Da debole a moderato dai quadranti meridionali.
Mari: Quasi calmo o poco mosso.
Temperature: In contenuto aumento lungo le coste nei valori minimi, con massime in contenuto calo. Temperature stazionarie nelle aree interne.
Costa: min: +10°C/+13°C – max: +15°C/+17°C.
Interno: min: +4°C/+11°C (loc. inferiore per inversione termica) – max: +16°C/+22°C.