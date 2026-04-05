Genova. Nuvolosità in aumento notturno con cieli molto nuvolosi o localmente coperti tra prima mattinata e primo pomeriggio sui versanti marittimi Genovesi e Savonesi, con possibilità di precipitazioni scarse. Nel corso del pomeriggio saranno possibili locali schiarite, specie in costa, più diffusamente a Ponente e sull’estremo Levante, prima di un nuovo incremento della nuvolosità in serata.

Più asciutto sui versanti padani e in quota, ove, per l’intero periodo si alterneranno fasi al più parzialmente nuvolose a lunghi periodi soleggiati.

Situazione: giornata di Pasquetta influenzata da correnti umide nei bassi strati con copertura nuvolosa crescente sui versanti marittimi e cieli sereni con temperature in aumento sui versanti padani e in quota.

Venti:deboli da Est/Sud-Est con rinforzi mattutini localmente superiori ai 40 Km/h al largo delle coste del Medio-Levante.

Deboli variabili altrove con fenomeni di compressione oltregiogo.

Mari; poco mossi sotto costa ; Localmente mossi al largo

Temperature: in generale diminuzione in costa e più generalmente sui versanti marittimi, sia nei valori massimi che in quelli minimi. Massime in leggero aumento sui versanti padani Occidentali e in quota.

Costa: min: +8°C/+13°C – max: +13°C/+17°C.

Interno: min: +1°C/+10°C – max: +11°C/+20°C.