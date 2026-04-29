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Limet

Meteo Liguria: sulla costa sereno o poco nuvoloso, nell’interno possibili rovesci previsioni

Le previsioni meteo per la Liguria della giornata di oggi e la tendenza sino al 1° maggio a cura del Limet, Associazione ligure di meteorologia

previsioni meteo liguria

Liguria. Una goccia fredda tenderà ad isolarsi sulla Manica ma gli effetti a livello meteo sulla Liguria saranno solo parziali, secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia.

Al mattino cielo sereno o al più velato su gran parte della regione, mentre saranno possibili deboli rovesci tra Alpi Liguri e Val Bormida occidentale. Al pomeriggio instabilità in generale aumento sulle vette delle Alpi Liguri e della Val d’Aveto, dove ci si aspettano dei rovesci anche a carattere temporalesco. Altrove e lungo la linea di costa invece il cielo continuerà a essere sereno o al più velato. In tarda serata aumento generale della nuvolosità.

Venti al mattino moderati dai quadranti settentrionali, mentre al pomeriggio deboli in rotazione da Sud.

Mare mosso sull’imperiese, poco mosso altrove.

Temperature stazionarie: sulla costa minime tra +11 e +15°C, massime tra +17 e +22°C. Nell’interno minime tra +2 e +9°C, massime tra +14 e +22°C.

Previsioni meteo Liguria 30 aprile

Attenzione alla tramontana in rinforzo con raffiche localmente superiori ai 50 km/h. Nel corso della nottata e del primo mattino cielo in gran parte nuvoloso. Possibili rovesci più probabili a Ponente. Schiarite in aumento nel corso della giornata. Seguire i prossimi aggiornamenti. Venti in rinforzo da Nord specie tra genovese e savonese. Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature stazionarie.

Previsioni 1 maggio

Giornata primaverile con cielo soleggiato e temperature in aumento. Ventilazione debole e variabile. Mare poco mosso.
Evoluzione incerta – seguire i prossimi aggiornamenti.

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