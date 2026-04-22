Liguria. Il sopraggiungere di correnti più fresche in quota determina un generale aumento di condizioni di instabilità a livello meteo su gran parte del Centro-Nord e, parzialmente, anche sulla Liguria. Ecco le previsioni del Limet, associazione ligure di meteorologia.

Attenzione ai venti fino a freschi dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 50-60 km/h specie tra genovese e savonese.

Dopo i rovesci tra nottata e il primo mattino su gran parte della regione, i fenomeni piovosi saranno in esaurimento nel corso della mattinata. Cielo poco nuvoloso, invece, sull’imperiese. Nel pomeriggio vi sarà nuvolosità compatta con deboli e occasionali rovesci di pioggia su imperiese mentre sul resto della regione compariranno molte schiarite.

Venti, come detto, in generale rinforzo dai quadranti settentrionali nel corso della mattinata.

Mare mosso sulle coste imperiesi e savonesi, poco mosso altrove.

Temperature stazionarie: sulla costa minime tra +13 e +16°C, nell’interno tra +5 e +11° C. Massime sulla costa tra +19 e +23°C, nell’interno tra +16 e +22°C.

Giovedì 23 aprile, meteo in Liguria

Giornata prevalentemente soleggiata su tutta la regione. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mare mosso su coste imperiesi, poco mosso altrove. Temperature in generale aumento.

Venerdì 24 aprile

Giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio regionale con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Ventilazione debole dai quadranti meridionali

Mare poco mosso. Temperature in ulteriore leggero aumento. Seguire i prossimi aggiornamenti.