Liguria. Un vasto promontorio anticiclonico in grado di stabilizzare le condizioni meteo sul bacino del Mediterraneo si espande verso Nord, sulla Liguria saranno comunque possibili primi fenomeni di instabilità pomeridiana sui rilievi. Le previsioni del tempo per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria secondo il centro meteo Limet.

Meteo Liguria per oggi, sabato 18 aprile

Mattinata con cieli poco nuvolosi o al più velati su tutta la Liguria. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento nelle aree interne con fenomeni di instabilità convettiva limitati alla Val d’Aveto e alla Val Trebbia oltre che alle vette delle Alpi Liguri e Marittime. Cieli sereni o poco nuvolosi in costa, con velature in ingresso serale sui settori occidentali.

Venti deboli a regime di brezza, dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali tra tarda mattinata e tardo pomeriggio. Mari quasi calmi su tutti i bacini. Temperature minime in lieve aumento con valori localmente superiori ai 20 gradi sulla costa, massime stazionarie con valori tipicamente tardo-primaverili. Saranno comprese sulla costa tra 15 e 24 gradi, nell’interno tra 5 e 26.

Il meteo per domani, domenica 19 aprile

Nuvolosità in aumento a Ponente con possibili fenomeni che dall’arco alpino tenderanno a interessare i versanti padani nel corso delle ore pomeridiane.

Velature diffuse sui restanti settori con nuvolosità medio-alta in “inspessimento” serale. Vento debole dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sugli spartiacque Appenninici. Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in diminuzione.

Il meteo di lunedì 20 aprile in Liguria

Nuvolosità diffusa specie al mattino su tutti i settori senza precipitazioni significative, si apre sulla costa in giornata, locale instabilità sui rilievi appenninici; libeccio sostenuto al largo, mare prevalentemente mosso su tutti i bacini.