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Meteo Liguria, nubi in aumento e possibili piogge nell’entroterra previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria

meteo 27 aprile

Liguria. Il meteo Liguria nelle prossime ore potrebbe essere interessato da una crescente instabilità. Secondo il centro meteo Limet l’anticiclone che garantisce cielo sereno sul bacino del Mediterraneo è inficiato sull’alto Tirreno e sul Mar Liguren da un debole flusso meridionale che permette lo sviluppo di nuvolosità bassa sotto costa.

Meteo Liguria oggi lunedì 27 aprile

In mattinata nubi basse sul Ponente costiero e più sporadicamente sul settore centrale, in diradamento entro mezzogiorno. Nel corso del pomeriggio velature in transito da Nord verso Sud su quasi tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda l’entroterra possibili rovesci a sfondo temporalesco localizzati sulle Alpi Liguri e sulle cime Avetane, nel pomeriggio ma in esaurimento serale.

Venti deboli a regime di brezza, mari poco mossi o quasi calmi su tutti i settori, temperature stazionarie o in leggera diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 10 e 20 gradi, nell’interno tra 4 e 21.

Il meteo di domani, martedì 28 aprile

Sulla Liguria aumento della copertura nuvolosa. Nuvolosità bassa serrata in mattinata, con cieli molto nuvolosi o coperti sulle coste del centro-Ponente. Veloci rovesci in transito sulle vette Avetane e delle Alpi Liguri nel corso del pomeriggio. Schiarite in serata prima del transito di nuvolosità alta stratificata, in assenza di fenomeni associati.

Venti deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi moderati al largo e sulle dorsali Appenniniche dei versanti marittimi. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature stazionarie in costa, in leggera diminuzione nelle aree interne e in aumento sui versanti padani del settore centrale.

Il meteo di mercoledì 29 aprile

Cieli molto nuvolosi per mezzo di nuvolosità alta stratificata in mattinata. Instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri/Marittime, in estensione serale ai settori di Ponente. Venti deboli a regime di brezza, rinforzi serali dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi. Temperature in generale aumento nei valori massimi.

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