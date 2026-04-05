Liguria. Il meteo in Liguria nei prossimi giorni sarà influenzato dalla presenza di un robusto promontorio anticiclonico sui settori centro-occidentali del Mediterraneo che favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. Tuttavia, sulla Liguria infiltrazioni di aria più umida nei bassi strati determineranno la formazione di nuvolosità, specie sul versante marittimo del settore centrale. Ecco le previsioni del centro Meteo Limet.

Meteo Liguria per oggi, domenica 5 aprile

Il meteo Liguria oggi sarà sereno o velato. Tuttavia, tra il tardo pomeriggio e la serata si assisterà a un incremento della nuvolosità di stampo marittimo su savonese e genovesato centro-occidentale.

Venti, di notte e al mattino deboli o al massimo moderati, da nord al mattino, da sud al pomeriggio. Mare poco mosso. Temperature minime in aumento, specie sui versanti padani. Massime in calo nell’entroterra, stazionarie o in lieve diminuzione sulla costa. Saranno comprese sulla costa tra 9 e 19 gradi, nell’entroterra tra 2 e 22.

Il meteo per domani, lunedì 6 aprile

Per buona parte del lunedì di Pasquetta il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso tra savonese e genovesato. In tale contesto non si esclude qualche pioviggine o breve piovasco in corrispondenza dei rilievi montuosi al primo mattino. Faranno eccezione le ore pomeridiane, in cui sono attese delle temporanee schiarite. Invece, sul resto della Regione e in quota si assisterà al transito di velature in un contesto prevalentemente soleggiato per l’intero arco della giornata.

Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica. Dalle ore centrali del giorno, saranno possibili raffiche fino a 30-50 km/h dai quadranti meridionali sui versanti padani. Mare poco mosso o, al più, mosso a tratti. Temperature minime in ulteriore lieve aumento, massime in leggera diminuzione.

Il meteo di martedì 7 aprile

Giornata caratterizzata da nuvolosità di stampo marittimo lungo la costa, specie centro-occidentale. Invece, ampi spazi soleggiati interesseranno lo spezzino e le aree interne. Temperature stazionarie.