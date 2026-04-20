Genova. L’alta pressione si sposta verso il continente africano lasciando il Nord Ovest, e la Liguria, a un periodo dominato da flussi umidi e fenomeni locali di instabilità. Le previsioni del tempo per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria secondo il centro meteo Limet.

Meteo Liguria per oggi lunedì 20 aprile

In mattinata sviluppo di deboli piogge o pioviggini sulle coste del settore Centro-Orientale. Nuvolosità serrata sul Centro regione e nelle aree interne. Cieli parzialmente nuvolosi a Ponente con schiarite più ampie sull’Imperiese.

Pomeriggio e serata con condizioni meteo invariate rispetto alla mattinata, seppur con l’assenza di fenomeni associati in costa e possibili veloci rovesci sulle creste Appenniniche a Levante e su quelle Alpine a Ponente, in esaurimento serale.

Venti deboli, generalmente dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi. Temperature

minime stazionari, massime in diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 12 e 20 gradi, nell’interno tra 3 e 22.

Il meteo per domani, martedì 21 aprile

Nuvolosità sparsa in mattinata su tutti i settori, in parziale diradamento sotto costa ,sul Genovese, entro pranzo. Fenomeni di instabilità pomeridiana faranno la loro comparsa sull’Appennino di Levante intorno al mezzogiorno, in sconfinamento pomeridiano verso le vallate interne dello Spezzino. Più asciutto a Ponente con cieli poco o parzialmente nuvolosi in costa e cumulogenesi pomeridiana sui monti ma con scarse probabilità di precipitazioni.

Meteo in Liguria per mercoledì 22 aprile

Instabilità diffusa in mattinata con precipitazioni sparse a carattere di rovescio sul Centro-Levante. Condizioni meteo in miglioramento pomeridiano con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi in costa. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi in costa e mossi al largo. Temperature minime in diminuzione e massime in leggero aumento.