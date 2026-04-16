Liguria. Una timida rimonta anticiclonica sul Mar Mediterraneo centro-occidentale porta a una temporanea situazione di stabilità. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi giovedì 16 aprile

Il meteo di oggi vedrà diffuse schiarite già dalle prime ore del mattino ma con velature che interesseranno la Liguria fino alle ore centrali. Nel pomeriggio cumuli in formazione nell’interno della regione, in particolare sul centro-levante, ma senza fenomenologia associata. Cieli da sereni a velati sui settori costieri nello stesso periodo di riferimento.

Venti tra debolo e moderati, con direzione variabile, prevalentemente da nord sui versanti padani. Mare

poco mosso, quasi calmo nel settore centrale. Temperature comprese sulla costa tra 13 e 23 gradi, nell’interno tra 5 e 24.

Il meteo per domani, venerdì 17 aprile

Cielo sereno, con cumuli in formazione nell’interno nel corso del pomeriggio. Non si esclude lo sviluppo di locali precipitazioni convettive nel levante.

Venti deboli, al più moderati con direzione variabile. Mari quasi calmi o poco mossi. Temperature generalmente stazionarie.

Il meteo di sabato 18 aprile

Giornata diffusamente soleggiata, da segnalare solo qualche temporaneo cumulo in formazione nel pomeriggio nell’entroterra. Vento debole o moderato con direzione variabile. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie.