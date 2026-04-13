Genova. Inizio settimana all’insegna di pioggia e maltempo in Liguria. Un fronte depressionario, in rapida risalita verso la Sardegna e il medio-alto Tirreno, è responsabile di un deciso cambio delle condizioni meteo su tutto il Nord Italia, e a partire dalla mattinata di lunedì la regione è interessata da precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Meteo Genova e Liguria lunedì 13 aprile

Cielo e fenomeni

Nella prima parte del giorno, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso sui versanti padani, specie quelli centro-occidentali, mentre altrove si assisterà al transito di velature, fatta eccezione per locali addensamenti sul settore centrale. Successivamente, a partire dalle ore pomeridiane, saranno possibili piovaschi o brevi rovesci su Alpi Liguri e rilievi appenninici, mentre sul resto della regione si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto entro la tarda serata.

Venti

Deboli o moderati da Est/Nord-Est, sono attese raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa nella seconda parte della giornata.

Mari

Poco mosso sul centro-levante, mosso a ponente.

Temperature

Minime in lieve rialzo. Massime stazionarie o in leggero calo nelle zone interne, in aumento sulla costa.

Costa: min: +11°C/+16°C – max: +18°C/+23°C.

Interno: min: +3°C/+11°C – max: +15°C/+20°C

Previsioni meteo martedì 14 aprile

Avvisi

Raffiche da Nord superiori ai 60-70 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese, oltre che sulle vette Appenniniche esposte.

Cielo e Fenomeni

Giornata uggiosa con precipitazioni deboli su Centro-Levante e aree interne di Ponente. Più asciutto sulla Riviera di Ponente, ove saranno possibili timide occhiate di sole nella seconda parte di giornata.

Venti

Moderati o forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi attesi sui versanti marittimi del Centro-Ponente, al largo e sui versanti Appenninici esposti.

Mari

Stirati o mossi sotto costa; Molto mossi al largo o localmente agitati sui settori occidentali del Mar Ligure.

Temperature

Stazionarie o in leggero aumento sul centro-Ponente e in lieve diminuzione a Levante, specie nei valori massimi.

Mercoledì 15 aprile

Avvisi

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Cielo e Fenomeni

Nuvolosità serrata sui versanti padani e nelle aree del profondo entroterra di Ponente, seppur in assenza di fenomeni di rilievo.

Cieli poco o parzialmente nuvolosi in costa con schiarite via a via più ampie nel corso della giornata.

Venti tesi dai quadranti settentrionali. Mari stirati sotto costa e mossi al largo.

Temperature in aumento.