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Limet

Meteo Liguria, la Bora porta aria più fresca: raffiche fino a 60-70km/h previsioni

Le previsioni meteo per la Liguria della giornata di oggi

Generico aprile 2026

Genova. In Liguria resta il sole, con un po’ di nuvole, ma una corrente da est sul Nord Italia porta aria più fresca dalla porta della Bora e un discreto calo delle temperature in quota. Queste le previsioni meteo del centro Limet per giovedì 30 aprile.

Avvisi

Venti tesi dai quadranti settentrionali nelle ore centrali, con raffiche fino a 60-70km/h tra Savonese e Genovesato.

Cielo e Fenomeni

Al mattino nuvolosità diffusa sulla Liguria, in particolare sui versanti padani del settore centro-occidentale, dove sono attesi locali rovesci nelle prime ore della giornata, così come sulle Alpi Liguri. Cieli da poco nuvolosi a molto nuvolosi altrove fino a metà giornata.

Dal pomeriggio, graduale miglioramento a partire dal levante, con schiarite via via più diffuse che si tradurranno in cieli limpidi in serata, lievemente velati a ponente.

Venti

Moderato al mattino dai quadranti settentrionali, in intensificazione nelle ore centrali, con raffiche fino a 60-70km/h tra Savonese e Genovesato. Correnti in lieve calo in serata, sempre da Nord.

Mari

Mosso su Imperiese, poco mosso altrove.

Temperature

Minime in aumento, massime stazionarie.

  • Costa: min: +14°C/+18°C – max: +17°C/+22°C.
  • Interno: min: +6°C/+14°C – max: +13°C/+23°C.
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