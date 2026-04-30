Genova. In Liguria resta il sole, con un po’ di nuvole, ma una corrente da est sul Nord Italia porta aria più fresca dalla porta della Bora e un discreto calo delle temperature in quota. Queste le previsioni meteo del centro Limet per giovedì 30 aprile.
Avvisi
Venti tesi dai quadranti settentrionali nelle ore centrali, con raffiche fino a 60-70km/h tra Savonese e Genovesato.
Cielo e Fenomeni
Al mattino nuvolosità diffusa sulla Liguria, in particolare sui versanti padani del settore centro-occidentale, dove sono attesi locali rovesci nelle prime ore della giornata, così come sulle Alpi Liguri. Cieli da poco nuvolosi a molto nuvolosi altrove fino a metà giornata.
Dal pomeriggio, graduale miglioramento a partire dal levante, con schiarite via via più diffuse che si tradurranno in cieli limpidi in serata, lievemente velati a ponente.
Venti
Moderato al mattino dai quadranti settentrionali, in intensificazione nelle ore centrali, con raffiche fino a 60-70km/h tra Savonese e Genovesato. Correnti in lieve calo in serata, sempre da Nord.
Mari
Mosso su Imperiese, poco mosso altrove.
Temperature
Minime in aumento, massime stazionarie.
- Costa: min: +14°C/+18°C – max: +17°C/+22°C.
- Interno: min: +6°C/+14°C – max: +13°C/+23°C.