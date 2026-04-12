Genova. L’ingresso di correnti fresche e umide di origine Atlantica favorisce, all’inizio della settimana, la formazione di un minimo depressionario tra la Sardegna e il Mar Tirreno. Già da oggi, domenica 12, sono attesi i primi segnali di cambiamento: Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni nel dettaglio.

Meteo Genova e Liguria domenica 12 aprile

Cielo e fenomeni

Nella prima parte del giorno, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso sui versanti padani, specie quelli centro-occidentali, mentre altrove si assisterà al transito di velature, fatta eccezione per locali addensamenti sul settore centrale. Successivamente, a partire dalle ore pomeridiane, saranno possibili piovaschi o brevi rovesci su Alpi Liguri e rilievi appenninici, mentre sul resto della regione si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto entro la tarda serata.

Venti

Deboli o moderati da Est/Nord-Est, sono attese raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa nella seconda parte della giornata.

Mari

Poco mosso sul centro-levante, mosso a ponente.

Temperature

Minime in lieve rialzo. Massime stazionarie o in leggero calo nelle zone interne, in aumento sulla costa.

Costa: min: +11°C/+16°C – max: +18°C/+23°C.

Interno: min: +3°C/+11°C – max: +15°C/+20°C

Previsioni meteo lunedì 13 aprile

Per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. In tale contesto, precipitazioni, anche a carattere di rovescio, interesseranno le aree interne, piogge deboli, sparse e intermittenti lungo la fascia costiera.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali; in tale contesto, nella prima parte del giorno, saranno possibili raffiche fino a forti.

Mari

Nella prima parte del giorno, poco mosso sul centro-levante e mosso a ponente, poi mosso ovunque.

Temperature

Minime in lieve ed ulteriore aumento. Massime in calo, specie sui versanti padani.

Martedì 14 aprile

Giornata spiccatamente variabile: ancora precipitazioni sparse, più probabili nelle zone interne. Migliora verso sera.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.