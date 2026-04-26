Genova. L’alta pressione è protagonista indiscussa sul Mar Mediterraneo, portando diffusa stabilità, tuttavia un flusso umido meridionale porta ad un aumento della copertura nuvolosa sulla Liguria, che a fasi alterne dovrà quindi fare i conti con maccaia sui settori costieri in particolare del settore centrale. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 26 aprile

Avvisi

Nessuno

Cielo e fenomeni

Ancora nubi basse al mattino, con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sui versanti marittimi del settore centro-occidentale; cieli poco nuvolosi o velati altrove, con schiarite più consistenti nell’interno. Nel corso del pomeriggio, graduale diradamento della copertura nuvolosa nei bassi strati sui versanti marittimi, sostituita tuttavia da nubi alte stratificate. Da segnalare la possibilità di sviluppo di isolati temporali sulle Alpi Liguri e sulle cime avetane.

Venti

Deboli, a tratti moderati, dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mosso.

Temperature

Minime in lieve aumento, massime stazionarie. Sulla costa minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 16 e 18 gradi. Nell’interno minime tra 5 e 12 gradi, massime tra 15 e 20 gradi.

Lunedì 27 aprile

Cielo e fenomeni

Maggiori schiarite in mattinata, nel pomeriggio lo sviluppo di nuvolosità da convezione porterà pioggia su Alpi Liguri ed Appennino di Levante, ed una maggiore copertura nuvolosa nelle aree limitrofe (a sud-sud est)

Venti

Da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mosso.

Temperature

Pressoché stazionarie, in lieve calo su Alpi Liguri e Appennino di Levante.

Martedì 28 aprile

Netto aumento della copertura nuvolosa sulla Liguria, con locali isolati rovesci nel corso della giornata. Vento debole, a tratti moderato, a regime di brezza. Mare poco mosso, a tratti calmo. Temperature in lieve calo nei valori massimi [Evoluzione incerta – seguire i prossimi aggiornamenti]