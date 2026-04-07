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Grigia

Meteo, giornata stabile ma ancora nuvolosa con qualche possibile schiarita nel pomeriggio previsioni

Permangono condizioni di stabilità sulla Penisola Italiana grazie all’estensione di un promontorio anticiclonico verso Nord

Generico aprile 2026

Genova. Nuvolosità serrata per l’intero periodo sui versanti marittimi del Genovese e del Savonese, in assenza di fenomeni associati e con possibili occhiate di sole a partire dalle ore pomeridiane. Schiarite nelle aree interne di Levante e sull’estremo Ponente in graduale estensione allo Spezzino e al Tigullio nelle ore pomeridiane. Più asciutto sui versanti padani con cieli sereni o poco nuvolosi.

Situazione: Permangono condizioni di stabilità sulla Penisola Italiana grazie all’estensione di un promontorio anticiclonico verso Nord; Tuttavia, l’affossamento di una saccatura sul Portogallo, favorisce almeno per la giornata di Mercoledì la risalita di un debole flusso meridionale tra Sud della Francia e Mar Ligure.

Venti: deboli dai quadranti meridionali su tutti i settori con possibili rinforzi nel pomeriggio oltregiogo.

Mari: poco mossi sotto costa ; Localmente mossi al largo

Temperature: generalmente stazionarie; lieve diminuzione nei valori massimi sui versanti marittimi Savonesi.
Costa: min: +9°C/+13°C – max: +13°C/+17°C.
Interno: min: +0°C/+10°C – max: +10°C/+18°C.

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