Genova. Nuvolosità serrata per l’intero periodo sui versanti marittimi del Genovese e del Savonese, in assenza di fenomeni associati e con possibili occhiate di sole a partire dalle ore pomeridiane. Schiarite nelle aree interne di Levante e sull’estremo Ponente in graduale estensione allo Spezzino e al Tigullio nelle ore pomeridiane. Più asciutto sui versanti padani con cieli sereni o poco nuvolosi.

Situazione: Permangono condizioni di stabilità sulla Penisola Italiana grazie all’estensione di un promontorio anticiclonico verso Nord; Tuttavia, l’affossamento di una saccatura sul Portogallo, favorisce almeno per la giornata di Mercoledì la risalita di un debole flusso meridionale tra Sud della Francia e Mar Ligure.

Venti: deboli dai quadranti meridionali su tutti i settori con possibili rinforzi nel pomeriggio oltregiogo.

Mari: poco mossi sotto costa ; Localmente mossi al largo

Temperature: generalmente stazionarie; lieve diminuzione nei valori massimi sui versanti marittimi Savonesi.

Costa: min: +9°C/+13°C – max: +13°C/+17°C.

Interno: min: +0°C/+10°C – max: +10°C/+18°C.