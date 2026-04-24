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Bollettino

Meteo, giornata soleggiata su tutta la Liguria: qualche nuvola per il 25 Aprile ma senza pioggia previsioni

Peggioramenti dal pomeriggio, con un fronte nuvoloso in arrivo da sud ovest e che attraverserà la Liguria nel fine settimana senza però precipitazioni

Generico aprile 2026

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 24 aprile, è previsto cielo sereno su tutta la regione e per l’intera giornata. Non si esclude qualche locale batuffolo nuvoloso lungo la costa centro-occidentale nel pomeriggio.

Peggioramenti dal pomeriggio, con un fronte nuvoloso in arrivo da sud ovest e che attraverserà la Liguria nel fine settimana senza però precipitazioni: nella giornata del 25 Aprile, la copertura non sarà totale, ma si verificheranno ampie schiarite.

Venti

Da deboli a moderati da sud, qualche rinforzo di Marino sui versanti padani nel pomeriggio.

Mari

Da quasi calmo a poco mosso.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve locale calo, massime in aumento. 

Costa: min: +10°C/+14°C – max: +17°C/+20°C.

Interno: min: -1°C/+8°C – max: +19°C/+23°C.

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