Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 24 aprile, è previsto cielo sereno su tutta la regione e per l’intera giornata. Non si esclude qualche locale batuffolo nuvoloso lungo la costa centro-occidentale nel pomeriggio.
Peggioramenti dal pomeriggio, con un fronte nuvoloso in arrivo da sud ovest e che attraverserà la Liguria nel fine settimana senza però precipitazioni: nella giornata del 25 Aprile, la copertura non sarà totale, ma si verificheranno ampie schiarite.
Venti
Da deboli a moderati da sud, qualche rinforzo di Marino sui versanti padani nel pomeriggio.
Mari
Da quasi calmo a poco mosso.
Temperature
Minime stazionarie o in lieve locale calo, massime in aumento.
Costa: min: +10°C/+14°C – max: +17°C/+20°C.
Interno: min: -1°C/+8°C – max: +19°C/+23°C.