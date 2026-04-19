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Meteo, giornata soleggiata con qualche nuvola: temperature in lieve calo previsioni

Nel corso dei prossimi giorni, l’anticiclone che sta proteggendo il Mediterraneo centro-occidentale tenderà ad indebolirsi favorendo l’infiltrazione di correnti più fresche e umide

Generico aprile 2026

Genova. Nottetempo e al mattino, si assisterà al transito di velature sull’intera regione. Dalle ore centrali del giorno, è atteso un incremento della copertura nuvolosa nelle zone interne, specie occidentali; in tale contesto, rovesci e temporali interesseranno i rilievi delle Alpi Liguri e, verso il tardo pomeriggio, non si esclude un loro sconfinamento verso le coste sottostanti di imperiese e savonese occidentale. Invece, sul resto della regione è atteso il transito di stratificazioni medio-alte.

Situazione: nel corso dei prossimi giorni, l’anticiclone che sta proteggendo il Mediterraneo centro-occidentale tenderà ad indebolirsi favorendo l’infiltrazione di correnti più fresche e umide.

Venti; deboli o, al più, moderati dai quadranti meridionali, in rotazione da quelli settentrionali in tarda serata.
Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature:minime stazionarie o in lieve calo. Massime in diminuzione, specie sulla costa.
Costa: min: +12°C/+17°C – max: +18°C/+22°C.
Interno: min: +4°C/+11°C – max: +16°C/+23°C.

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