Liguria. Il minimo depressionario risalito in un primo momento sul medio-Tirreno, si sposta velocemente verso Sud-Est. Giornata di oggi (14 aprile) ancora influenzata da condizioni di parziale instabilità. Miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione a partire dalla giornata di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche localmente superiori ai 50 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese in mattinata e sulle dorsali esposte al Grecale (Medio-Levante) nel corso del pomeriggio

Cielo e Fenomeni: deboli precipitazioni, tra la nottata e la prima parte di mattinata andranno ad interessare i versanti padani e il settore centrale, in graduale esaurimento entro il primo pomeriggio. Più asciutto sulle due Riviere con occhiate di sole che faranno la loro comparsa più diffusamente a partire dalle ore pomeridiane, in estensione a tutti i settori costieri. Nuvolosità più serrata oltrappennino e sullo Spezzino, ove saranno possibili deboli piovaschi tra pomeriggio e serata.

Venti: generalmente dai quadranti settentrionali: moderati in mattinata sui versanti marittimi centro-occidentali e deboli o al più moderati nelle aree interne e a Levante. Mari: stirati sotto costa; Mossi al largo.

Temperature: stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi. Costa: min: +12°C/+17°C – max: +15°C/+21°C; interno: min: +4°C/+11°C – max: +9°C/+17°C.

MERCOLEDì 15 APRILE: precipitazioni in totale esaurimento notturno. Cieli molto nuvolosi fino a sera sui versanti padani, mentre cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzeranno l’intera giornata sui versanti marittimi. Qualche nube in più sullo Spezzino Orientale, in assenza di fenomeni di rilievo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi attesi sui versanti marittimi del Centro-Ponente, al largo e sui versanti Appenninici esposti. Mari: stirati o mossi sotto costa; molto mossi al largo o localmente agitati sui settori occidentali del Mar Ligure, seppur in graduale scaduta entro la tarda serata.

Temperature: in aumento sotto costa; Generalmente stazionarie sui versanti padani e in quota.

GIOVEDì 16 APRILE: cieli poco nuvolosi o velati in costa per l’intero periodo.

Qualche nube in sviluppo pomeridiano sull’arco Appenninico, seppur con scarse probabilità di precipitazione.

Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi o quasi calmi. Temperature: in aumento con valori massimi localmente superiori ai +23/+24°C. [Seguire i prossimi aggiornamenti]