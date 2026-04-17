Genova. Mattinata con cieli poco nuvolosi o al più velati su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento nelle aree interne con fenomeni di instabilità convettiva limitati alla Val d’Aveto e alla Val trebbia oltre che alle vette delle Alpi Liguri/Marittime. Cieli sereni o poco nuvolosi in costa, con velature in ingresso serale sui settori occidentali.

Situazione: Si espande verso Nord un vasto promontorio anticiclonico, in grado di stabilizzare le condizioni meteo sul bacino del Mediterraneo fino al week-end. Saranno comunque possibili primi fenomeni di instabilità pomeridiana sui rilievi.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali tra tarda mattinata e tardo pomeriggio.

Mari; quasi calmi su tutti i bacini.

Temperature: minime in lieve aumento con valori localmente superiori ai +20°C in costa; Massime stazionarie con valori tipicamente tardo-primaverili

Costa: min: +15°C/+20°C – max: +17°C/+24°C.

Interno: min: +5°C/+14°C – max: +17°C/+26°C.