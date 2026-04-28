Liguria. Una goccia fredda, in transito da Est verso Ovest sul Canale della Manica, interrompe momentaneamente il dominio altopressorio sul vecchio continente. Il Nord Italia sarà interessato dalla risalita di correnti più umide, con fenomeni da instabilità limitati ai settori Alpini e pre-Alpini. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: cieli poco o parzialmente nuvolosi sul Centro-Levante per mezzo di nuvolosità alta stratificata fino a fine periodo. Nuvolosità bassa in mattinata sulla Riviera di Ponente, sarà sostituita da velature nel corso delle ore pomeridiane e serali. Instabilità pomeridiana sulle vette delle Alpi Liguri, andrà ad interessare i versanti padani occidentali entro il tardo pomeriggio, con colpi di tuono e rovesci fino alla Val Bormida. Esaurimento dei fenomeni in serata.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Mari: quasi calmi o calmi sotto costa e poco mossi al largo.

Temperature: stazionarie nei valori minimi. Massime in leggera diminuzione sui versanti padani occidentali. Costa: min: +10°C/+16°C – max: +16°C/+21°C; interno: min: +3°C/+11°C – max: +14°C/+22°C.

MERCOLEDì 29 APRILE: giornata stabile in costa con velature estese, in assenza di fenomeni associati. Nuvolosità diffusa sui versanti padani e sulle vette Appenniniche con rovesci e locali colpi tuono su quest’ultime tra mezzogiorno e metà pomeriggio; Locali sconfinamenti sulle vallate interne di levante saranno possibili entro sera. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli a regime di brezza sul Centro-Levante; Deboli o moderati da Sud-Est sulle coste di Ponente. Mari: poco mossi sotto costa e mossi al largo, con locali rinforzi tra pomeriggio e sera al largo delle coste Imperiesi. Temperature: stazionarie nelle aree interne; in aumento in costa, specie nei valori massimi.

GIOVEDì 30 APRILE: un rientro fresco nei bassi strati sulla pianura padana determina un veloce peggioramento tra nottata e prima mattinata, unitamente ad un sensibile calo delle temperature. Condizioni ben più stabili in costa, con schiarite via a via più diffuse a partire dalla tarda mattinata.

Ventilazione: sostenuta dai quadranti settentrionali. Mari: stirati sotto costa e mossi o molto mossi al largo. [Evoluzione incerta – seguire i prossimi aggiornamenti]